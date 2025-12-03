Microsoft recorta metas y ajusta su estrategia ante una lenta adopción de inteligencia artificial en empresas

La compañía reestructura su equipo comercial para enfocarse en una venta basada en valor y casos de uso reales .

El costo del Microsoft 365 Copilot y las dudas sobre ROI y seguridad frenan su implementación.

Microsoft redujo sus objetivos de ventas de software de IA como respuesta a la cautela del mercado empresarial .

Microsoft ha tomado la inusual decisión de reducir los objetivos de ventas para sus productos de software de inteligencia artificial empresarial, como el complemento Microsoft 365 Copilot, tras encontrar resistencia por parte de los clientes corporativos. La medida revela el reconocimiento de que la adopción de inteligencia artificial en empresas no avanza al ritmo acelerado que muchos anticipaban.

Costos y dudas sobre el valor frenan la adopción

La principal barrera es el precio. El complemento Copilot tiene un costo adicional de $30 dólares por usuario al mes, una inversión considerable que muchos directores de TI (CIOs) y líderes de negocio no están dispuestos a asumir sin una demostración sólida del retorno de la inversión (ROI).

Además del costo, numerosos clientes plantean inquietudes sobre la seguridad de los datos, la privacidad y la integración de estas herramientas en flujos de trabajo ya establecidos. La ausencia de casos de uso empresariales concretos y comprobados aumenta la indecisión.

Reestructuración estratégica del equipo de ventas

Para abordar estos desafíos, Microsoft no solo ajusta las cuotas de venta, sino que también reorganiza su enfoque comercial. La empresa está reduciendo la cantidad de vendedores generalistas y contratando más ingenieros de soluciones especializados en IA.

El propósito es pasar de una “venta de funciones” a una “venta de valor”. Estos expertos podrán reunirse con los clientes, atender sus dudas sobre implementación, seguridad y retorno financiero, y demostrar cómo las herramientas de IA pueden automatizar procesos y generar eficiencias reales, acelerando así un ciclo comercial que hoy se percibe como lento.

El mercado de IA se ajusta a la realidad

La decisión de Microsoft refleja un fenómeno más amplio en la industria: pese al interés global por la IA, muchas empresas siguen siendo cautelosas al invertir sin pruebas tangibles de valor. Este ajuste en las expectativas sugiere que, aunque el potencial de la IA es enorme, la adopción corporativa será más gradual y pragmática de lo que inicialmente se proyectaba.

🚨 MUCHO CUIDADO CON EL PULLBACK

Si el activo no recupera con fuerza la zona perdida, el retroceso podría extenderse. Por ello, la recomendación es clara: no confiarse del rebote inicial, monitorear el volumen y esperar confirmación antes de tomar posiciones.