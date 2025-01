Miembros de la Fed: La inflación está cerca del objetivo, pero la política fiscal sigue siendo un desafío

Este es un resumen de los puntos clave de los discursos de los funcionarios de la Fed, Goolsbee y Williams, desde la perspectiva de la inflación y los futuros movimientos en las tasas de interés: Austan Goolsbee: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Compromiso con una inflación del 2%: La Fed está decidida a lograr su objetivo del 2% de inflación.

La Fed está decidida a lograr su objetivo del 2% de inflación. Descenso de la inflación debido a las cadenas de suministro: Las mejoras en las cadenas de suministro han ayudado a reducir la inflación sin impactar negativamente el mercado laboral.

Las mejoras en las cadenas de suministro han ayudado a reducir la inflación sin impactar negativamente el mercado laboral. Inflación medida por el PCE cerca del objetivo: El índice PCE ha permanecido cercano al 2% durante los últimos seis meses.

El índice PCE ha permanecido cercano al 2% durante los últimos seis meses. Impacto de la política fiscal en la inflación: Las acciones del gobierno (política fiscal) pueden influir en la inflación y serán consideradas por la Fed. John Williams: Expectativa de que la inflación caiga al 2%: Williams predice que la inflación bajará al 2% en los próximos años.

Williams predice que la inflación bajará al 2% en los próximos años. Recortes de tasas de interés y equilibrio entre oferta/demanda: Los recortes de tasas previos fueron posibles debido a mejoras en el equilibrio entre oferta y demanda.

Los recortes de tasas previos fueron posibles debido a mejoras en el equilibrio entre oferta y demanda. Política monetaria basada en datos: Las decisiones sobre tasas de interés se tomarán en función de los datos económicos entrantes.

Las decisiones sobre tasas de interés se tomarán en función de los datos económicos entrantes. Incertidumbre relacionada con la política gubernamental: Las acciones del gobierno son una fuente importante de incertidumbre para la política monetaria futura. Resumen

Ambos representantes de la Fed señalan una determinación para perseguir el objetivo de inflación del 2%. Goolsbee enfatiza el papel de los factores del lado de la oferta en el reciente descenso de la inflación, mientras que Williams destaca la dependencia de las decisiones futuras de tasas de interés en los datos económicos y la política gubernamental. Se puede inferir que la Fed monitoreará de cerca los datos y, dependiendo de su evolución y de las acciones del gobierno, tomará decisiones sobre las tasas de interés, buscando estabilizar la inflación en el 2%. Es importante mencionar que Goolsbee adopta un tono más moderado y ve potencial para más recortes de tasas. Por otro lado, desde la perspectiva de Williams, se observa una mayor incertidumbre, especialmente en relación con la política fiscal futura. Es importante señalar un cambio significativo en la situación del dólar. El EUR/USD comenzó a perder valor significativamente desde el inicio de la sesión en EE. UU. y alcanzó un mínimo local alrededor de las 5:30 PM CET, cuando surgió información sobre un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Actualmente, el EUR/USD permanece por debajo de 1.0300. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "