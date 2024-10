Morgan Stanley sube un 2,70 % impulsado por un informe del tercer trimestre mejor de lo esperado 🎯

Morgan Stanley repunta un 2,70 % hasta los 115,25 d贸lares tras publicar un informe del tercer trimestre mejor de lo esperado. Beneficios por acci贸n (BPA): 1,88 d贸lares, un 32 % m谩s que los 1,42 d贸lares del tercer trimestre de 2023.

1,88 d贸lares, un 32 % m谩s que los 1,42 d贸lares del tercer trimestre de 2023. Ingresos: 15.380 millones de d贸lares, un 16 % m谩s que los 13.300 millones de d贸lares del tercer trimestre de 2023.

15.380 millones de d贸lares, un 16 % m谩s que los 13.300 millones de d贸lares del tercer trimestre de 2023. Ingresos de gesti贸n patrimonial : 7.270 millones de d贸lares, un 14 % m谩s que el a帽o anterior.

: 7.270 millones de d贸lares, un 14 % m谩s que el a帽o anterior. Ingresos de banca de inversi贸n: 1.460 millones de d贸lares, un 56 % m谩s que el a帽o pasado.

1.460 millones de d贸lares, un 56 % m谩s que el a帽o pasado. Ingresos de negociaci贸n de acciones: 3.050 millones de d贸lares, un 21 % m谩s que los 2.520 millones de d贸lares del tercer trimestre de 2023.

3.050 millones de d贸lares, un 21 % m谩s que los 2.520 millones de d贸lares del tercer trimestre de 2023. Ingresos de renta fija: 2.000 millones de d贸lares, un 3 % m谩s que el a帽o anterior.

Morgan Stanley super贸 las expectativas de los analistas para el tercer trimestre de 2024, informando un aumento del 32 % en los beneficios hasta los 3200 millones de d贸lares, o 1,88 d贸lares por acci贸n, en comparaci贸n con una estimaci贸n de 1,58 d贸lares. Los ingresos aumentaron un 16 % hasta los 15 380 millones de d贸lares, superando la previsi贸n de 14 410 millones de d贸lares. Todas las divisiones clave obtuvieron buenos resultados, con un aumento del 14 % en los ingresos de Wealth Management y del 56 % en los de Investment Banking. La s贸lida actividad comercial y la mejora de las condiciones del mercado contribuyeron a generar s贸lidos beneficios, y las acciones subieron un 3,8 % tras la publicaci贸n. Wealth Management logr贸 unos ingresos r茅cord de 7300 millones de d贸lares, impulsados por el aumento de las entradas de activos de los clientes y los s贸lidos ingresos transaccionales. La firma agreg贸 64 000 millones de d贸lares en nuevos activos netos, lo que elev贸 los activos totales de los clientes a 6 billones de d贸lares. Institutional Securities inform贸 un aumento del 20 % en los ingresos interanuales, en gran medida debido a la s贸lida negociaci贸n de acciones y renta fija. La gesti贸n de inversiones tambi茅n experiment贸 un crecimiento, con un aumento del 9% en los ingresos hasta los 1.460 millones de d贸lares, impulsado por mayores activos bajo gesti贸n (AUM) y flujos netos positivos. El director ejecutivo Ted Pick destac贸 la generaci贸n de capital de la empresa y los s贸lidos retornos con un rendimiento del 17,5% sobre el capital com煤n tangible (ROTCE) para el trimestre. 聽 Fuente: xStation5.

