Musalem (de la Fed) advierte sobre el creciente riesgo de deterioro en el mercado laboral estadounidense

12:47 8 de agosto de 2025

Alberto Musalem, miembro de la Reserva Federal, ofreció comentarios sobre la situación económica y la política monetaria en Estados Unidos. A continuación, los puntos clave de sus declaraciones:

  • El crecimiento por debajo del potencial representa riesgos para el mercado laboral.

  • La oferta y la demanda de trabajo se han enfriado simultáneamente.

  • La integridad de los datos es un componente crítico para el funcionamiento de la economía.

  • Las empresas están utilizando diversas estrategias para adaptarse a los aranceles, entre ellas reducción de costos y negociaciones con proveedores.

  • La Fed intenta actualmente equilibrar ambos objetivos de su mandato: estabilidad de precios y pleno empleo.

  • El impacto inflacionario de los aranceles probablemente será transitorio.

  • El mercado laboral está equilibrado, pero una actividad económica más débil plantea riesgos para el empleo.

  • Existe una probabilidad real de que la inflación persista en niveles elevados.

  • La mayor parte del efecto de los aranceles sobre la inflación tiende a disiparse con el tiempo.

  • A futuro, existe el riesgo de que la Fed no logre cumplir ninguno de sus dos objetivos: inflación y empleo, con una preocupación particular por el deterioro del empleo.

  • En la actualidad, la Fed no está alcanzando su objetivo de inflación, pero se mantiene alineada con el mandato de empleo, ya que el mercado laboral está cerca del pleno empleo.

  • Las empresas que dependen en mayor medida de las importaciones están trasladando los costos a los precios, mientras que aquellas más próximas al consumidor aún no han aplicado aumentos significativos.

  • Las compañías todavía no están recurriendo a despidos como mecanismo de ajuste de costos.

  • Las empresas siguen implementando estrategias de reducción de costos y negociación con proveedores para mitigar el impacto de los aranceles.

  • Las empresas mantienen una actitud cautelosa respecto al gasto de capital y las contrataciones.

  • Persisten los reportes de escasez de mano de obra calificada.

  • Los banqueros indican que las presiones de financiación han disminuido y que la calidad crediticia sigue siendo buena.

  • La actividad económica parece estar estable, sin señales claras de expansión o contracción.

