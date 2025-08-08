Musalem (de la Fed) advierte sobre el creciente riesgo de deterioro en el mercado laboral estadounidense

Alberto Musalem, miembro de la Reserva Federal, ofreció comentarios sobre la situación económica y la política monetaria en Estados Unidos. A continuación, los puntos clave de sus declaraciones:
-
El crecimiento por debajo del potencial representa riesgos para el mercado laboral.
-
La oferta y la demanda de trabajo se han enfriado simultáneamente.
-
La integridad de los datos es un componente crítico para el funcionamiento de la economía.
-
Las empresas están utilizando diversas estrategias para adaptarse a los aranceles, entre ellas reducción de costos y negociaciones con proveedores.
-
La Fed intenta actualmente equilibrar ambos objetivos de su mandato: estabilidad de precios y pleno empleo.
-
El impacto inflacionario de los aranceles probablemente será transitorio.
-
El mercado laboral está equilibrado, pero una actividad económica más débil plantea riesgos para el empleo.
-
Existe una probabilidad real de que la inflación persista en niveles elevados.
-
La mayor parte del efecto de los aranceles sobre la inflación tiende a disiparse con el tiempo.
-
A futuro, existe el riesgo de que la Fed no logre cumplir ninguno de sus dos objetivos: inflación y empleo, con una preocupación particular por el deterioro del empleo.
-
En la actualidad, la Fed no está alcanzando su objetivo de inflación, pero se mantiene alineada con el mandato de empleo, ya que el mercado laboral está cerca del pleno empleo.
-
Las empresas que dependen en mayor medida de las importaciones están trasladando los costos a los precios, mientras que aquellas más próximas al consumidor aún no han aplicado aumentos significativos.
-
Las compañías todavía no están recurriendo a despidos como mecanismo de ajuste de costos.
-
Las empresas siguen implementando estrategias de reducción de costos y negociación con proveedores para mitigar el impacto de los aranceles.
-
Las empresas mantienen una actitud cautelosa respecto al gasto de capital y las contrataciones.
-
Persisten los reportes de escasez de mano de obra calificada.
-
Los banqueros indican que las presiones de financiación han disminuido y que la calidad crediticia sigue siendo buena.
-
La actividad económica parece estar estable, sin señales claras de expansión o contracción.
___
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "