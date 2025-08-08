Musalem (de la Fed) advierte sobre el creciente riesgo de deterioro en el mercado laboral estadounidense

Alberto Musalem, miembro de la Reserva Federal, ofreció comentarios sobre la situación económica y la política monetaria en Estados Unidos. A continuación, los puntos clave de sus declaraciones:

El crecimiento por debajo del potencial representa riesgos para el mercado laboral.

La oferta y la demanda de trabajo se han enfriado simultáneamente.

La integridad de los datos es un componente crítico para el funcionamiento de la economía.

Las empresas están utilizando diversas estrategias para adaptarse a los aranceles, entre ellas reducción de costos y negociaciones con proveedores.

La Fed intenta actualmente equilibrar ambos objetivos de su mandato: estabilidad de precios y pleno empleo.

El impacto inflacionario de los aranceles probablemente será transitorio.

El mercado laboral está equilibrado, pero una actividad económica más débil plantea riesgos para el empleo.

Existe una probabilidad real de que la inflación persista en niveles elevados.

La mayor parte del efecto de los aranceles sobre la inflación tiende a disiparse con el tiempo.

A futuro, existe el riesgo de que la Fed no logre cumplir ninguno de sus dos objetivos: inflación y empleo, con una preocupación particular por el deterioro del empleo.

En la actualidad, la Fed no está alcanzando su objetivo de inflación, pero se mantiene alineada con el mandato de empleo, ya que el mercado laboral está cerca del pleno empleo.

Las empresas que dependen en mayor medida de las importaciones están trasladando los costos a los precios, mientras que aquellas más próximas al consumidor aún no han aplicado aumentos significativos.

Las compañías todavía no están recurriendo a despidos como mecanismo de ajuste de costos.

Las empresas siguen implementando estrategias de reducción de costos y negociación con proveedores para mitigar el impacto de los aranceles.

Las empresas mantienen una actitud cautelosa respecto al gasto de capital y las contrataciones.

Persisten los reportes de escasez de mano de obra calificada.

Los banqueros indican que las presiones de financiación han disminuido y que la calidad crediticia sigue siendo buena.