📉 NASDAQ 100 cae 2%

- La combinación de ventas masivas en tecnología y riesgos geopolíticos refuerza la aversión al riesgo y golpea con fuerza al NASDAQ 100.
Las acciones tecnológicas en Estados Unidos atraviesan una sesión muy negativa, con los futuros del NASDAQ 100 retrocediendo hacia la zona de 25.370 puntos, con una caída cercana al 2% diario. El movimiento está siendo impulsado principalmente por una aceleración de las ventas en el sector tecnológico, donde Nvidia y Microsoft pierden más de 3% cada una. No obstante, la presión vendedora no se limita solo a las grandes tecnológicas. El segmento más amplio de Tecnología y Software muestra ventas sistemáticas, lo que sugiere toma de utilidades o cierre de posiciones relevantes por parte de inversionistas institucionales. El impulso bajista se intensificó tras los reportes de que un dron iraní Shahed fue derribado por un caza F-35 cerca del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln. El riesgo de un repunte del petróleo podría debilitar aún más las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal más adelante en el año.
Las acciones de Broadcom caen más de 6%, mientras que importantes compañías de software como Intuit, ServiceNow, Salesforce y NetApp registran fuertes pérdidas. La debilidad del sector tecnológico se ha trasladado también a semiconductores y proveedores de memoria, con Micron cayendo cerca de 5%. En el sector salud, Eli Lilly y Novo Nordisk retroceden más de 4%. En contraste, los activos vinculados a Materias Primas, petróleo y gas, así como bancos y el sector defensa, muestran un desempeño relativo considerablemente mejor.
