Nasdaq 100 entra en corrección: qué ocurrió en los episodios anteriores

El Nasdaq 100 (US100) cerró 10,7% por debajo de su máximo del 2 de junio, cuando alcanzó los 30.660,60 puntos, y entró en lo que técnicamente se define como corrección. El detonante es una confluencia de tensiones que se acumularon en pocas semanas: el temor a que el gasto en inteligencia artificial no rinda lo prometido, el desplome de los fabricantes de memoria coreanos, y una Fed que decide tasas esta misma tarde con el mercado dividido sobre si subirá. La evidencia histórica entrega un mensaje de que el rebote es el escenario más probable, pero que en rara vez llega en línea recta.

Lo que la historia dice que viene después

La caída de 10,7% desde el máximo activó la corrección, pero deja al índice todavía lejos del umbral de mercado bajista de 20%, un territorio que la historia sugiere debería tomarse en serio antes de descartarlo. Para dimensionar lo que suele ocurrir, conviene mirar los 77 episodios en que el Nasdaq 100 cerró por primera vez 10% bajo un máximo reciente desde su creación.

El resultado favorece a la paciencia, tras el cruce, el retorno mediano del índice fue de 2,1% a una semana, 2,8% a un mes y 11,4% a seis meses. El 72% de los episodios terminó en positivo a una semana, el 63% a un mes y el 71% a seis meses. Dicho de otro modo, comprar el susto de la corrección ha sido, en promedio histórico, una decisión rentable en un horizonte de medio año.

La trayectoria de esa recuperación no es inmediata, dado que durante las primeras semanas el índice tiende a moverse de forma errática en torno a cero, y solo a partir del segundo o tercer mes la recuperación gana pendiente de forma sostenida. La franja entre los percentiles 25 y 75 se ensancha con el tiempo, lo que significa que la dispersión de resultados es alta, la mediana apunta al alza, pero el rango de desenlaces posibles a seis meses va desde pérdidas moderadas hasta ganancias superiores a 20%.

Cruzar el -10% no marca el fondo, la caída adicional mediana desde ese cierre fue de 6,5%, y la distribución de esos descensos posteriores es preocupantemente amplia. Solo el 38% de los episodios se detuvo con una caída extra de hasta 5%, un 22% perdió entre 5% y 10% adicional, un 18% entre 10% y 20%, y otro 22% se hundió más de 20% desde el punto en que se activó la corrección. En poco más de uno de cada cinco episodios el índice haya perdido más de 20% adicional significa que la corrección técnica, lejos de ser un piso, ha sido con frecuencia una estación intermedia hacia un mercado bajista pleno. La estadística optimista de los seis meses y esta advertencia no se contradicen, conviven porque el promedio agrupa recuperaciones rápidas con episodios que primero profundizaron y solo después revirtieron.

Entre los episodios que recuperaron su máximo previo, la mediana tardó 68 sesiones, es decir, alrededor de tres meses de calendario. El 46% volvió al máximo en menos de tres meses y un 22% adicional entre tres y seis meses, de modo que dos tercios se recuperaron dentro del primer semestre. Pero un 13% demoró más de dos años, y ese dato disciplina el optimismo, porque la recuperación es la regla, no la garantía, y su calendario puede poner a prueba la resistencia de cualquier cartera.

Por qué esta corrección tiene un carácter propio

Ninguna estadística sustituye el juicio sobre el episodio concreto, y el actual tiene rasgos que conviene sopesar. A diferencia de correcciones pasadas gatilladas por shocks macro difusos, esta se ancla en una tesis específica de que si el gasto masivo en inteligencia artificial de los grandes proveedores de nube generará el retorno que descuentan las valuaciones. Cuando Alphabet reportó su primer flujo de caja libre trimestral negativo desde 2004 y elevó su presupuesto a US$205.000 millones, y cuando Nvidia perdió el título de empresa más valiosa por el temor al financiamiento circular, el mercado dejó de premiar el gasto y empezó a exigir pruebas de rentabilidad. Esa es una pregunta que los datos futuros pueden responder, a diferencia de un shock geopolítico cuyo desenlace es impredecible.

A ello se suma un factor de calendario que agudiza la incertidumbre de corto plazo. La corrección se consuma justo cuando la Fed decide tasas, con el mercado asignando cerca de un tercio de probabilidad a un alza inmediata, y en plena temporada de resultados de las grandes tecnológicas. La reacción de las próximas sesiones estará tan condicionada por esos catalizadores como por la dinámica técnica del índice, lo que eleva la probabilidad de movimientos bruscos en ambas direcciones.

La evidencia de 77 episodios respalda que las correcciones del Nasdaq 100 han sido, históricamente, oportunidades más que trampas, con una probabilidad cercana a 70% de terminar en positivo a seis meses. Pero esa misma evidencia advierte que el camino suele incluir una caída adicional relevante antes del rebote, y que en una minoría no trivial de casos el descenso se profundizó hacia territorio bajista. El umbral de -10% no es una señal de compra automática ni de venta, sino un recordatorio de que el riesgo y la oportunidad conviven en la misma cifra, y que el desenlace dependerá esta vez de si el capital invertido en IA empieza a mostrar el retorno que el mercado, hasta hace poco, daba por descontado.

Fuente: xStation5.

En gráfico diario, el US100 confirma un deterioro técnico relevante tras perder la zona de soporte de 28.518 puntos y situarse claramente por debajo de la media móvil de 50 sesiones, mientras el RSI desciende hacia niveles cercanos a sobreventa y el MACD profundiza su señal negativa. El precio se aproxima ahora al soporte de 27.106 puntos, área que coincide con una antigua zona de ruptura y se encuentra relativamente cerca de la media de 200 sesiones, ubicada en torno a 26.670 puntos.

Mientras el índice permanezca por debajo de 28.518, los rebotes tendrían carácter correctivo y el riesgo seguiría concentrado en una extensión hacia 27.106 y posteriormente 26.670. Una recuperación sostenida sobre 28.518 sería la primera señal de estabilización, aunque el panorama técnico no mejoraría de forma más clara hasta volver sobre la media de 50 sesiones.