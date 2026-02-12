NASDAQ 100 retrocede 1,5%

La apertura mixta en los índices estadounidenses evolucionó hacia una venta más amplia, con los futuros del NASDAQ 100 cayendo cerca de 1,5%. No existe un catalizador único claramente identificable, pero varios factores convergen.

En primer lugar, Google (GOOGL.US) se prepara para presentar una versión actualizada de su modelo Gemini 3 Deep Think (Alphabet es además el único nombre de “Big Tech” que no retrocede en la sesión). Un eventual “éxito” del lanzamiento podría amplificar lo que el mercado ha denominado el “efecto Anthropic”, narrativa que en los últimos días ha impulsado ventas en segmentos del complejo tecnológico, particularmente en software. El foco parece estar desplazándose desde “qué beneficios puede generar la IA para las compañías” hacia “qué compañías pueden ser efectivamente desplazadas por la IA”. La acción del precio sugiere una fase de “vender primero y preguntar después”, especialmente en modelos de negocio IT y SaaS.

Segundo, Cisco entregó una proyección para el ejercicio fiscal en curso por debajo de las expectativas, lo que opacó un trimestre sólido y debilitó parcialmente la tesis de que las compañías de hardware serían ganadoras automáticas del ciclo de IA independientemente de su valorización. El movimiento también impacta a pares del sector. Arista Networks (ANET.US) retrocede antes de su reporte trimestral, programado para después del cierre en EE.UU.

En tercer lugar, los últimos datos del mercado laboral estadounidense han aliviado los temores de recesión y desaceleración, pero al mismo tiempo podrían reducir la urgencia de recortar los tipos de interés, lo que podría retrasar el primer periodo significativo de flexibilización al menos hasta mayo. Esto no es necesariamente positivo para Wall Street, que hasta hace poco se posicionaba para un ciclo de flexibilización relativamente agresivo este año.

Datos de Goldman Sachs publicados el fin de semana sugieren que fondos CTA (estrategias sistemáticas de seguimiento de tendencia) podrían ser vendedores netos de renta variable estadounidense esta semana en prácticamente todos los escenarios, independientemente de si el S&P 500 sube o baja. En un escenario de continuidad bajista, estas ventas podrían acelerarse, generando un viento en contra adicional impulsado por flujos mecánicos.

US100 (D1)

El US100 ha encontrado recientemente soporte en torno a la media móvil exponencial (EMA) de 200 días. Un nuevo movimiento hacia 24.350 podría indicar una corrección más profunda y una mayor presión de venta. El área de 24.850 sigue siendo una zona de soporte clave, definida por dos reacciones previas del precio: una a principios de diciembre de 2025 y la última a principios de febrero de 2026.

Fuente: xStation5

