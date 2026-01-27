NASDAQ-100 sube 0,8% 📈

Las acciones de las mayores compañías tecnológicas de EE. UU. están impulsando las subidas en los futuros del Nasdaq 100 (US100) antes de los principales eventos de riesgo de mañana:

Decisión de la Fed (18:00 GMT)

Conferencia de Jerome Powell (18:30 GMT)

Resultados after-hours de Meta Platforms (META.US) y Microsoft (MSFT.US)

Ambas empresas publicarán sus resultados del 4T 2025 tras el cierre de Wall Street y probablemente marcarán el tono de lo que, en la práctica, es el máximo de la actual temporada de resultados en Estados Unidos. El sentimiento general en la renta variable estadounidense también se ve respaldado hoy por un dólar significativamente más débil.



Big Tech lidera el mercado

Las grandes tecnológicas están superando con claridad al resto del mercado. Nvidia, Apple, Amazon y Microsoft suben cerca de 2% , mientras que el sector de semiconductores añade impulso adicional. Las acciones de Taiwan Semiconductor (TSMC) y ASML avanzan incluso más que los grandes nombres tecnológicos de EE. UU., aportando un viento de cola relevante al índice.

al resto del mercado. suben cerca de , mientras que el sector de añade impulso adicional. Las acciones de y avanzan incluso más que los grandes nombres tecnológicos de EE. UU., aportando un al índice. La fortaleza de las mega-cap de chips más que compensa la debilidad visible en software, donde Oracle cae cerca de 4%. El mejor desempeño de los líderes de gran capitalización también puede reflejar un rebalanceo de carteras, después de que los nombres del “Magnificent 7” fueran durante meses uno de los segmentos más débiles dentro de los principales índices estadounidenses.



Temporada de resultados

Según datos de FactSet (al 23 de enero, con el 13% del S&P 500 reportado):

75% de las compañías ha superado las expectativas de beneficios netos

Cerca del 70% ha superado las estimaciones de ingresos

El crecimiento actual del EPS interanual del S&P 500 se sitúa alrededor del 8%, pero tras los resultados de Big Tech esta cifra podría aumentar de forma significativa, potencialmente hacia el 15% interanual.

Este trimestre marca el décimo trimestre consecutivo de crecimiento del EPS interanual para el índice. El S&P 500 cotiza actualmente a unas 22 veces beneficios, aproximadamente:

10% por encima de su promedio de 5 años

Cerca de 15% por encima de su promedio de 10 años (≈19x)



US100 – marco temporal H1



Fuente: xStation5

El sentimiento en el mercado accionario en general es mixto hoy, pero Big Tech sostiene el momentum del Nasdaq 100. Fuente: xStation5