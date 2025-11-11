Nebius crece con fuerza gracias a la IA y contrato con Meta, pero aún enfrenta presión financiera

Nebius (NBIS) presentó un trimestre mixto en lo financiero, pero positivo desde una perspectiva estratégica. Los ingresos del tercer trimestre de 2025 alcanzaron los USD 146,1 millones, representando un crecimiento interanual de 355%, impulsados por la fuerte demanda de infraestructura para inteligencia artificial.

A pesar de este impresionante crecimiento, el resultado operativo fue negativo, con una pérdida neta de USD 119,6 millones, afectada por un aumento en costos operativos y amortizaciones. El EBITDA ajustado fue de -USD 5,2 millones, mejorando frente a los -USD 45,9 millones del mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, la pérdida neta ajustada se amplió a -USD 100,4 millones, superando las expectativas del mercado, que anticipaban -USD 95,7 millones.

Contrato con Meta y nueva guía de capacidad marcan un punto de inflexión

El gran anuncio del trimestre fue el acuerdo con Meta para proveer infraestructura de IA por USD 3.000 millones a cinco años, posicionando a Nebius como proveedor clave en el segmento. Según el CEO Arkady Volozh, la empresa “vendió toda su capacidad disponible en el trimestre”, lo que también explica el leve desfase frente al consenso de ingresos.

Frente a este crecimiento inesperado, Nebius duplicó su guía de capacidad instalada:

De 1 GW a más de 2,5 GW para finales de 2026.

La potencia conectada, lista para operar con GPUs, se multiplicaría por cuatro en 2026: de 220 MW a entre 800 MW y 1 GW.

Volozh subrayó: “La única limitación real para nuestro crecimiento en 2025 ha sido la velocidad con la que podemos activar capacidad”. Además, la carta a inversionistas proyecta un run-rate de ingresos anualizados de entre USD 7.000 y 9.000 millones hacia fines de 2026, lo que transformaría completamente la escala operativa de Nebius.

Estructura financiera: más inversión, más deuda, posible dilución

El crecimiento acelerado tiene un costo. El capex trimestral superó los USD 950 millones, acumulando más de USD 2.000 millones en lo que va del año. Este ritmo ha sido financiado principalmente con:

Deuda convertible por USD 4.160 millones .

Emisión de acciones por USD 1.150 millones.

A septiembre, Nebius contaba con USD 4.794 millones en caja, pero también mostraba una deuda total superior a USD 4.100 millones.

Para reforzar su flexibilidad financiera, la empresa anunció un programa ATM (at-the-market) para emitir hasta 25 millones de acciones Clase A, permitiendo levantar capital cuando lo necesite, pero con el riesgo de dilución si se ejecuta en su totalidad.

Análisis: Nebius pisa el acelerador, pero la ejecución será clave

Nebius representa el arquetipo “scale first, profits later” típico de la infraestructura de IA. El crecimiento es evidente, pero la rentabilidad sigue siendo un desafío, dada la magnitud del gasto en expansión. Hay señales de mejora: el costo de ventas como porcentaje de ingresos ha disminuido, pero el verdadero reto será ejecutar eficientemente la expansión física y monetizar la base instalada.

El contrato con Meta otorga visibilidad y validación del modelo, pero también concentra riesgos operativos y comerciales. La dependencia de grandes clientes, sumada a potenciales cuellos de botella en suministro de GPU y energía, podría comprometer el ritmo de crecimiento. Además, la estructura de capital se vuelve cada vez más compleja, con altos niveles de deuda y posibilidad de dilución accionaria. El desafío es claro: crecer sin sacrificar valor para los accionistas.

Nebius ofrece una narrativa de alto crecimiento con validación comercial sólida, pero aún opera con márgenes negativos y presión financiera. El año 2026 será decisivo: si logra cumplir su ambiciosa guía de capacidad y transformar eso en ingresos recurrentes, podría consolidarse como líder en infraestructura para inteligencia artificial. De lo contrario, el riesgo financiero podría pesar sobre su proyección de largo plazo.

