El Nikkei 225 cerró la sesión del 26 de agosto en 66,262.16 puntos con un avance de 405.73 puntos equivalente a 0.62%, en una jornada que dejó al índice japonés otra vez navegando cerca de su media móvil de 100 días sin llegar a tocarla, un nivel que en este ciclo alcista se ha convertido en la referencia dinámica que ordena todo el movimiento desde finales de 2024, y que hoy pasa por 64,960 puntos con el soporte inmediato asentado en 64,876.

El índice acumula un avance de 31.6% en lo que va de 2026 y de 56.3% en los últimos doce meses, aunque desde el máximo histórico de 72,831.73 puntos registrado el 22 de junio la corrección alcanza 8.4%, un rango de consolidación que ya lleva dos meses y que ha tenido a la media de 100 días como el punto de referencia al que el precio regresa cada vez que la presión vendedora se intensifica.

Qué muestran los episodios anteriores del Nikkei 225

Lo interesante es lo que muestran los episodios previos, porque en cada uno de ellos el índice fue capaz de perforar la media móvil pero regresó rápidamente por encima de ella, sin darle continuidad a la ruptura.

El 3 de junio de 2025 el Nikkei cerró en 37,446.81 puntos justo sobre una media de 100 días ubicada en 37,360, y veinte sesiones después cotizaba 6.8% arriba. El 31 de marzo de 2026 la perforación fue más profunda, con un cierre de 51,063.72 puntos que quedó 3.1% por debajo de la media, y desde ese punto el índice avanzó 13.3% en diez sesiones, 17.3% en veinte sesiones y 31.1% en cuarenta sesiones.

El episodio más reciente fue el 29 de julio de 2026, cuando el cierre en 61,434.19 puntos quedó 0.8% por debajo de la media, con un mínimo intradía de 60,448.90 que llevó el precio directamente a la zona de 60,720, y desde ahí el rebote fue de 7.9% en cinco sesiones y de 11.2% en diez sesiones.

El patrón se repite con una consistencia notable, las perforaciones han sido breves, los cierres por debajo de la media no se han sostenido más de dos o tres sesiones y la recuperación posterior ha sido rápida, algo coherente con una media que sigue inclinada al alza y que en las últimas veinte sesiones subió 3.9%, acercándose al precio desde abajo aun cuando el índice no cae.

Soportes y resistencia clave del Nikkei 225

A la lectura técnica actual se suma un elemento que no estaba presente en los episodios anteriores, y es que la media móvil coincide ahora con una directriz alcista que el precio ha venido respetando desde marzo, lo que le da al soporte una consistencia mayor que la de una simple referencia móvil.

El soporte inmediato queda en 64,876 puntos sobre la media de 100 días, el soporte inferior se ubica en 63,366 puntos sobre esa directriz que ha respetado en cada retroceso, y la zona más importante de todo el movimiento alcista está en 60,720 puntos, un nivel que combina los máximos de inicio de año con áreas que funcionaron como resistencia previa y después como soporte, lo que la convierte en la referencia que define si la estructura alcista sigue intacta o entra en revisión.

Por arriba, la resistencia relevante está en 69,072 puntos, nivel desde el que el índice fue rechazado a mediados de agosto tras el intento de recuperar el terreno perdido en julio.

Qué factores fundamentales han impulsado al Nikkei durante 2026

Del lado fundamental, la subida del Nikkei durante 2026 se explica por una combinación de factores que empujaron en la misma dirección.

Las exportaciones japonesas alcanzaron un máximo histórico en julio impulsadas por la demanda de semiconductores, con envíos del sector creciendo 49% interanual, exportaciones a Estados Unidos 22% arriba y a China 25.8% arriba, en el undécimo mes consecutivo de crecimiento interanual, todo apoyado por un yen que sigue débil alrededor de 159 unidades por dólar y que mejora la competitividad de los exportadores además de inflar el valor en yenes de los ingresos generados fuera de Japón.

A eso se sumó la estabilidad política tras la victoria electoral de Sanae Takaichi, el paquete de inversión de 550,000 millones de dólares ligado al acuerdo comercial con Estados Unidos y la reforma de gobierno corporativo de la Bolsa de Tokio que ha empujado a las empresas hacia objetivos de rentabilidad sobre capital más exigentes, atrayendo flujo institucional extranjero de forma sostenida.

Las tres presiones detrás de la caída de las últimas semanas

La caída de las últimas semanas responde a tres presiones que actuaron al mismo tiempo.

Entre el 17 y el 19 de agosto el índice pasó de 69,220 a 65,326 puntos con una pérdida de 5.6% en tres sesiones concentrada casi por completo en tecnología, con Kioxia cayendo cerca de 10%, Furukawa Electric 9.8%, Fujikura 8.4% y Advantest junto con Tokyo Electron entre 4% y 5%.

El segundo frente está en el mercado de bonos, donde el rendimiento del bono japonés a diez años llegó a 2.95%, su nivel más alto desde 1996, con el de treinta años en 4.07%, mientras el mercado descuenta cerca de 80% de probabilidad de que el Banco de Japón suba la tasa a 1.25% en septiembre desde el 1.00% actual, un nivel que ya es el más alto desde 1995.

El tercer frente es macroeconómico, porque el PIB del segundo trimestre creció apenas 0.3% trimestral y 1.1% anualizado frente a expectativas de 0.5% y 2.0%, con el consumo privado plano y la inversión empresarial cayendo 1.2% en su segundo trimestre consecutivo de contracción, mientras el petróleo elevado por las tensiones con Irán llevó las importaciones a un récord de 12.1 billones de yenes con un alza de 27.8% interanual que dejó un déficit comercial de 634,500 millones de yenes.

La composición del Nikkei explica el peso de la tecnología

Ahora bien, para entender por qué el Nikkei se mueve como se mueve hay que entender su composición, porque es un índice ponderado por precio y no por capitalización, lo que significa que las acciones con precio nominal más alto mandan sobre el índice sin importar el tamaño real de la empresa.

La tecnología, y dentro de ella el complejo de semiconductores, es con diferencia el sector que más pesa. Con datos oficiales al 31 de julio, Advantest representa 12.19% del índice, Fast Retailing 9.77%, Tokyo Electron 8.67% y SoftBank Group 6.58%, de modo que solo esas cuatro empresas concentran 37.2% de la ponderación total.

Si se agrupa todo el bloque de semiconductores incluyendo equipos y testing, memoria, sustratos, obleas y la infraestructura de centros de datos, con nombres como Advantest, Tokyo Electron, Lasertec, SCREEN, Disco, Kioxia, Ibiden, Shin-Etsu, Renesas, Socionext, SUMCO, Fujikura, Furukawa Electric y Sumitomo Electric, el peso conjunto llega a 29.9%, sumando los componentes electrónicos de TDK, Murata, Kyocera y Taiyo Yuden se eleva a 35.3%, y agregando SoftBank Group el bloque completo ligado a la inteligencia artificial representa 41.9% del índice.

Para dimensionar la distorsión, Toyota pesa 0.80% y Sony 0.99%, muy por debajo de lo que sugiere su tamaño real, mientras Advantest y Tokyo Electron juntos suman 20.9%.

Por qué los resultados de Nvidia son clave para el Nikkei

Esa concentración explica directamente por qué Nvidia importa tanto para el Nikkei hoy, ya que la compañía reporta sus resultados del trimestre de mayo a julio después del cierre de Nueva York, con un consenso de ingresos alrededor de 92,000 millones de dólares y beneficio por acción ajustado entre 2.08 y 2.09 dólares, frente a una guía de la propia empresa de 91,000 millones con margen de 2% en cualquier dirección, lo que deja al consenso apenas 0.9% por encima del punto medio de la proyección de la compañía.

El trimestre anterior cerró con ingresos de 81,600 millones de dólares y un alza de 85% interanual, con la división de centros de datos aportando 75,200 millones y creciendo 92%, y un margen bruto cercano a 75%.

La transmisión hacia Tokio es mecánica más que sentimental, porque Advantest fabrica los equipos de testing que se usan sobre los chips de Nvidia y con 12.19% de ponderación cada movimiento de 1% en sus acciones aporta o resta alrededor de 0.12% al índice por sí sola, de forma que la apertura del Nikkei mañana va a reflejar el resultado antes que prácticamente cualquier otro índice del mundo.

La sesión del 25 de agosto ya mostró esa asimetría con claridad, el TOPIX se sostuvo apoyado en financieras, transporte, navieras y consumo doméstico mientras el Nikkei quedaba rezagado por el peso de la tecnología, la misma divergencia que aparece cada vez que el mercado reduce exposición al comercio global de inteligencia artificial.

Valoración del Nikkei 225

En cuanto a valoración, el dato más confiable viene del propio Nikkei Inc., que calcula el múltiplo del índice de forma oficial y lo publica diariamente.

Al cierre del 25 de agosto el Nikkei 225 cotizaba a 17.18 veces los beneficios estimados sobre base de capitalización de mercado y a 21.91 veces sobre base de ponderación del índice, cifras que coinciden con las que reporta Siblis Research, que ubica el múltiplo adelantado en 17.18 veces y el múltiplo sobre resultados de los últimos doce meses en 22.09 veces.

Durante agosto el múltiplo adelantado se movió en un rango estrecho entre 16.84 y 17.66 veces, y el nivel actual queda en la parte media baja de ese rango pese a que el índice recuperó terreno en el mes.

El punto relevante es que el índice subió 31.6% en 2026 mientras el múltiplo adelantado se mantuvo alrededor de 17 veces, lo que significa que el avance del precio vino acompañado de crecimiento real de beneficios y no de expansión de múltiplos, algo que diferencia a este mercado de otros episodios alcistas donde la subida se financió con disposición a pagar más por las mismas utilidades.

Con ese múltiplo, la valoración no luce exigente en términos absolutos, la advertencia está en que el múltiplo agregado esconde una dispersión enorme entre las empresas ligadas a inteligencia artificial que cotizan con expectativas de crecimiento muy altas y el resto del índice que cotiza mucho más barato, de manera que el resultado de Nvidia no solo mueve el precio del Nikkei sino la validez misma de las estimaciones de beneficios sobre las que está construido ese 17.18.

Escenario para las próximas sesiones del Nikkei 225

El escenario queda entonces bastante definido para las próximas sesiones, con el índice apoyado sobre una media móvil de 100 días que en tres ocasiones previas fue perforada sin consecuencias y que ahora coincide con una directriz alcista, con 64,876 como soporte inmediato, 63,366 como soporte inferior y 60,720 como la zona que define la estructura completa del movimiento, mientras la resistencia en 69,072 marca el nivel que el índice necesita superar para retomar la tendencia.

El detonante de corto plazo llega esta noche desde Santa Clara, y con 41.9% del índice concentrado en el complejo tecnológico la reacción de Tokio no va a ser marginal en ninguna de las dos direcciones.

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Raúl Ojeda Espino

Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.