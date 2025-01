Noticias de criptomonedas: Ethereum cae un 5% mientras Bitcoin prueba el nivel de $100k presionado por la venta masiva del Nasdaq 📉

Las criptomonedas est谩n tratando de evitar las ca铆das causadas por el retroceso en el mercado de valores de EE. UU., donde las empresas de semiconductores est谩n perdiendo fuertemente hoy, con el Nasdaq 100 retrocediendo casi un 3%. No obstante, Bitcoin ha defendido el nivel psicol贸gico clave de $100,000 y est谩 tratando de resistir un movimiento a la baja m谩s fuerte, que potencialmente podr铆a hacer que el precio baje hasta $90,000, donde se encuentra actualmente el precio de compra promedio de los inversores a largo plazo (STH).

Tambi茅n se observan ca铆das entre otras criptomonedas m谩s peque帽as, con Ethereum luchando por mantenerse por encima de los $3100; Chainlink cayendo聽casi un 10%; y Dogecoin retrocediendo casi un 6%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a diez a帽os est谩n cayendo m谩s de 7 puntos b谩sicos hoy hasta poco menos del 4,55%, pero la debilidad del d贸lar no est谩 respaldando la tendencia en torno a Bitcoin. ETF Bitcoin e ETF ETHEREUM聽 (intervalo D1) 聽 Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 聽 Fuente: xStation5 Entradas de ETF: siguen siendo positivas Las entradas a los ETF de Bitcoin fueron positivas el viernes, ascendiendo a m谩s de 500 millones de d贸lares, a pesar del sentimiento m谩s d茅bil en Wall Street. Los inversores seguir谩n de cerca el balance de los movimientos que hoy realicen los fondos, en reacci贸n a las ca铆das del mercado de valores estadounidense. La gran magnitud de las salidas, junto con el d茅bil cierre del mercado de valores el lunes, puede ejercer cierta presi贸n sobre el precio de BTC. Por otro lado, un resultado positivo hoy podr铆a verse como una prueba extremadamente positiva de la fortaleza y la convicci贸n de los inversores que compran acciones en ETF. Fuente: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "