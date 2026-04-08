Nueva acumulación en inventarios de petróleo, caída en los stocks de combustibles

Los inventarios de crudo: +3,08 millones de barriles (esperado: +0,5 millones). Este es un aumento significativo, superando el consenso del mercado en más de seis veces (Bloomberg).

Inventarios de destilados: -3,14 millones de barriles (esperado: -1,25 millones). Una caída muy profunda, lo que sugiere una fuerte demanda de diésel y fuelóleo para calefacción o problemas de producción.

Inventarios de gasolina: -1,59 millones de barriles (esperado: -1,55 millones). El resultado está prácticamente en línea con las expectativas, lo que indica una demanda estacional estable.

Utilización de refinerías: -0,1 puntos porcentuales (esperado: +0,8 puntos porcentuales). Una caída sorprendente en la actividad de refinación, que explica parcialmente el aumento de los inventarios de crudo (crudo no procesado).

Importaciones desde México: -59% (caída a 165 mil b/d). Este es un nivel históricamente bajo, resultado de la política de México de limitar las exportaciones en favor de sus propias refinerías (incluyendo Dos Bocas).



Este es el séptimo aumento consecutivo en los inventarios de crudo en EE. UU. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El petróleo crudo se acumula, pero los combustibles se agotan.

El informe de la EIA presenta una imagen de un mercado de “dos velocidades”, que, en el contexto del alto el fuego recientemente anunciado entre EE. UU. e Irán, puede complicar aún más las valoraciones:

Shock de oferta en materia prima: El aumento de inventarios de petróleo en más de 3 millones de barriles en un momento en que el mercado esperaba una subida simbólica es una señal bajista. Esto se debe principalmente a una menor actividad de refinación (utilización) y a sólidas importaciones desde Canadá, que compensaron las carencias desde otras direcciones. En las últimas semanas se ha observado un aumento continuo y fuerte de inventarios.

Crisis de destilados: Mientras el crudo aumenta, las existencias de combustibles refinados (especialmente destilados) se están reduciendo rápidamente. Esto es una señal alcista para los márgenes de refinación. El mercado de productos sigue extremadamente ajustado, lo que puede impedir que los precios de los combustibles en las gasolineras caigan, incluso si el precio del Brent se desploma en respuesta a la tregua.

“Desintoxicación” mexicana: La drástica caída de las importaciones desde México (en 233 mil b/d) es un cambio estructural. EE. UU. debe buscar crudo pesado en otros lugares (por ejemplo, el aumento de importaciones desde Venezuela hasta 321 mil b/d), lo que incrementa los costos logísticos para las refinerías en la Costa del Golfo (PADD 3).

Contexto geopolítico: Estos datos llegan al mercado justo cuando la “prima de guerra” se está evaporando tras la tregua del 7 de abril. El exceso de oferta de crudo en EE. UU. (+3 millones de barriles) da a la administración Trump un argumento adicional en las negociaciones: Estados Unidos muestra que tiene reservas, lo que debilita la posición negociadora de Irán respecto al Estrecho de Ormuz.

Liberación de reservas: Desde el 20 de marzo, solo se han liberado 2 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), a pesar de un anuncio de liberación de hasta 172 millones de barriles.

Cabe destacar que el petróleo está reaccionando hoy a cuestiones relacionadas con Irán. Las últimas noticias indican que Irán exige que Israel deje de atacar Líbano. Sin un cese de los ataques, Irán decidiría abandonar el alto el fuego con bastante rapidez.



Fuente: xStation