Nueva jornada de caídas en el Dax 40

El sentimiento en el mercado bursátil europeo vuelve a debilitarse. El Dax 40 cae actualmente un 1,1% mientras que el Cac 40 cede un 1,3%. Los movimientos correctivos son mayores que los de ayer, aunque las tendencias técnicas alcistas aún muestran signos de fortaleza. En la segunda parte del día, la atención de los inversores se centrará en los datos estadounidenses (PMI y prestaciones por desempleo). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El Dax 40 cae un 1,10% intradía. El contrato se mantiene por encima de la EMA de 50 días (línea azul) y está recuperando por completo las caídas iniciadas a finales de marzo. Desde una perspectiva técnica (EMA exponencial), el Dax 40 está retomando su tendencia alcista. Las ligeras caídas de hoy no contradicen las indicaciones técnicas de la tendencia a largo plazo. Fuente: xStation Noticias corporativas El sector del lujo está particularmente débil, ya que LVMH (MC.FR) advirtió a los inversores sobre la débil demanda en el sector de la moda, especialmente en China. Fuente: xStation Las acciones de BASF (BAS.DE) caen un 1,3% a pesar de que el WSJ informó que el gobierno estadounidense suavizará su postura sobre el uso de pesticidas en los cultivos.

