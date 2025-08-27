Nueva jornada de caídas en Europa

Los índices europeos continúan con la caída de ayer ante la preocupación por la política y el presupuesto franceses. El Dax 40 cede un 0,3% mientras que el FTSE MIB cae un 0,45%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 sube un 0,12%. El euro-dólar cae un 0,5% mientras el mercado se encuentra en compás de espera de los resultados de NVIDIA.

Parte de las caídas en las bolsas europeas se debe a los problemas internos en Francia. Una moción de censura al gobierno francés podría retrasar significativamente la aprobación del presupuesto, lo que tendría consecuencias negativas para la segunda economía más grande de Europa.

La confianza empresarial alemana mejora según el informe IFO publicado el lunes, pero esta percepción no es compartida por los consumidores alemanes tal y como hemos conocido hoy, ya que el índice de confianza del consumidor de GfK cae por debajo de las expectativas. La Asociación Alemana de Minoristas pide apoyo al gobierno ante las preocupaciones sobre el mercado laboral y el consumo.

Por su parte, la confianza del consumidor en el Reino Unido continúa deteriorándose, con los hogares apretándose el cinturón ante el aumento de las facturas, la inflación y las perspectivas cada vez más sombrías del mercado laboral. Deutsche Bank advierte al sector británico de nuevas caídas. Associated British Foods cae un 5%, Wickes y Kingfisher reciben rebajas en sus calificaciones de inversión.

Cotización del Dax 40

Fuente : Plataforma de XTB

El precio ha roto a la baja la formación de triángulo ascendente a medio plazo, extendiendo el límite inferior de la formación. Una señal de debilidad de la tendencia es la brecha de demanda frente a la resistencia establecida por el pico local. Actualmente, el precio se ha estancado en la media móvil exponencial (EMA) de 50 puntos. La siguiente zona de soporte es una línea de tendencia alcista menos pronunciada, respaldada además por la media móvil exponencial (EMA) de 100 puntos. Si el precio también rompe este límite, podría indicar un cambio de tendencia a medio o incluso largo plazo, y el precio podría entonces moverse hacia la EMA de 200 puntos y el mínimo de junio en el nivel de 23.000 puntos.

Noticias corporativas en Europa

JD Sports (JD.UK) - El minorista británico de ropa y calzado deportivo registró otra drástica caída de ventas del 3%. Sin embargo, los inversores mantienen la confianza y el precio de las acciones sube un 2,5%.

Rio Tinto (RIO.UK) - El director ejecutivo anuncia una reestructuración de la empresa en unidades especializadas en la extracción de materias primas específicas. La división se centrará en hierro, aluminio, litio y cobre. Las acciones de la empresa suben un 0,5%.

Hochschild Mining (HoC.UK) - La empresa ha rebajado sus previsiones anuales debido a los decepcionantes informes de sus minas brasileñas. El precio de las acciones se desploma un 16%.

Rheinmetall (RHM.DE) - Lockheed Martin propone una alianza con el gigante alemán de defensa para la producción de sistemas de misiles. Rheinmetall actualmente produce principalmente misiles antiaéreos, y la posible alianza, que se está negociando con Lockheed Martin, pretende ampliar la producción para incluir misiles tácticos ATACMS y misiles aire-tierra Hellfire. Informa la revista WirtschaftsWoche. El precio de las acciones de Rheinmetall sube un 0,2%.