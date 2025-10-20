- Se han publicado datos dispares de China sobre la inversión en activos fijos y el PIB.
- Esta semana destaca la el informe de inflación de EE. UU., previsto para el viernes
El calendario de hoy es ligero, ya que la mayoría de los datos clave se publicaron durante la sesión asiática. Los datos de China resultaron ser dispares: el crecimiento anual del PIB se desaceleró a su ritmo más bajo del año, aunque la producción industrial creció más de lo previsto. Sin embargo, la inversión registró descensos muy pronunciados.
Esta semana se presenta sumamente interesante, ya que este viernes se publicarán los esperados datos de inflación del IPC de EE. UU., que ofrecerán un panorama más amplio de la economía americana. Esta semana también se publicarán numerosos resultados clave de gigantes tecnológicos estadounidenses como Netflix, Tesla, Amazon, IBM e Intel.
Calendario económico
-
Eurozona – Cuenta Corriente (Previsión: 22.500 millones de euros; Anterior: 27.700 millones de euros).
-
Canadá – Inflación del IPP (Anterior: 4,5% interanual).
Hoy presentan resultados IBM, SAP y Tesla
