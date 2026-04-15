Nuevas presentaciones de resultados en Wall Street

El calendario macroeconómico de hoy es completo, ya que coge velocidad la temporada de resultados del primer trimestre de 2026, y también escucharemos comentarios de diversos representantes de los bancos centrales. Además, se publicarán los datos del IPC de Europa y los datos de precios de exportación e importación de Estados Unidos, que son especialmente importantes en el contexto actual.
Presentaciones de resultados
- ASML — antes de la apertura
- Bank of America — antes de la apertura
- Morgan Stanley — antes de la apertura
La bolsa hoy: Optimismo en los mercados por los avances diplomáticos entre EE. UU. e Irán
Cierre de mercado: S&P 500 cerca de máximos históricos ante el alivio geopolítico
¿Volverá a subir la inflación en 2026 como en 2022? Claves del mercado
NFIB de EE. UU. mucho más débil de lo esperado
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "