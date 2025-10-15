Nuevo incremento del IPC en España

- Repunte de la inflación en España
Informe de inflación en España
IPCA español: 3,0% interanual. Previsión: 3,0%. Anterior: 2,7%.
IPCA español: 0,2% intermensual. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,0%.
IPC general: 3,0% interanual. Previsión: 2,9%. Anterior: 2,7%.
IPC subyacente: 2,4% interanual. Previsión: 2,3%. Anterior: 2,4%.
Informe de inflación en Francia
IPCA francés: 1,1% interanual. Previsión: 1,1%. Anterior: 0,8%.
IPCA francés: -1,1% intermensual. Previsión: -1,1%. Anterior: -1,1%.
IPC general: 1,2% interanual. Previsión: 1,2%. Anterior: 0,9%.
Los índices retroceden hacia el cierre y el oro pone a prueba los 4.300 USD 🪙
Los inventarios de crudo superan las expectativas 📌
Funcionarios de la Fed respaldan la continuidad del estímulo monetario 🔎
⌚Boletín Diario de Mercados
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "