Nuevos máximos en el S&P 500

Los índices estadounidenses cerraron con ligeras subidas a excepción del Russell 2000. El Nasdaq 100 repuntó un 0,57% mientras que el S&P 500 alcanzó un nuevo máximo, cerrando la sesión en 6.909 dólares tras un aumento del 0,46%.

El ambiente en la sesión asiática fue dispar. Los índices chinos aprovecharon los excelentes datos del PIB estadounidense para avanzar, mientras que otros índices cayeron. El Hang Seng limitó su incremento al 0,17% mientras que el KOSPI coreano cayó un 0,21%. En Japón, tras las actas de su banco central, el Nikkei 225 descendió un 0,11%.

Política monetaria

El Banco de Japón publicó las actas de su reunión de política monetaria de noviembre: El Banco de Japón (BOJ) considera que la economía crece moderadamente, con un IPC en torno al 3% y una dinámica salarial positiva, pero con una clara desaceleración de la inflación por debajo del 2% y tipos reales aún negativos. El BoJ "continuará subiendo los tipos y ajustará el nivel de acomodación", pero con un fuerte énfasis en la "dependencia de los datos" y los "riesgos globales". El tercer año de altos aumentos salariales permitiría considerar formalmente alcanzado el objetivo de inflación y daría el mandato para un mayor ajuste. La mayoría del comité se abstiene de actuar, enfatizando la incertidumbre sobre los efectos de los aranceles estadounidenses, la nueva política fiscal de Tokio y el hecho de que el IPC aún no se mantiene permanentemente en el 2% esperado. Una minoría aboga por una subida inmediata de los tipos a alrededor del 0,75%, argumentando que se ha roto la norma deflacionaria, que el objetivo de inflación se ha alcanzado "en gran medida", que los riesgos de inflación son al alza y que la falta de acción ahora aumenta el riesgo de un ajuste abrupto posterior. El mercado interpreta las actas como una confirmación moderada de las comunicaciones recientes y da confianza temporal a la política de normalización del BoJ.



Otros mercados

El yen se mantiene estable tras haber subido en los últimos días, con el USD/JPY en torno a 155,7. El won coreano se ha fortalecido significativamente, subiendo un 2% frente al dólar tras las declaraciones del ministro de finanzas sobre las reformas planeadas. La rupia india y el baht tailandés también se están fortaleciendo frente al dólar.

En el mercado de materias primas, el cobre alcanza un nuevo máximo histórico, con un alza del 1,4%.

En los mercados occidentales, se espera una volatilidad significativamente reducida durante el período vacacional, ya que no se operará en las bolsas de Alemania, Polonia, Italia, Suiza y Escandinavia. Las bolsas de España, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos cerrarán a media sesión.