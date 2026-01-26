Nvidia desafía a Intel y AMD con una inversión masiva en CoreWeave

Nvidia confirmó este lunes una inversión de $2.000 millones en CoreWeave, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento en infraestructura de inteligencia artificial. Con esta operación, Nvidia adquiere acciones ordinarias de Clase A a $87,20, lo que ya representa una ganancia contable frente al precio de mercado actual de $101,32.

El objetivo declarado es alcanzar los 5 gigavatios (GW) de capacidad de IA para 2030. Para comprender el peso de estos GW de forma práctica, 5 GW equivalen a la producción de cinco reactores nucleares a plena potencia, una escala necesaria para alimentar la próxima generación de modelos de lenguaje y servicios de IA nativos. CoreWeave, valorada ahora en $47.000 millones, se consolida como el principal neocloud capaz de optimizar la arquitectura de Nvidia de forma masiva.

Chip Vera

El anuncio más disruptivo para el inversionista es el lanzamiento de Vera (CPU independiente). Hasta hoy, los procesadores solo estaban disponibles como parte de sistemas cerrados. Con Vera, Nvidia avanza directamente al mercado de procesadores para servidores, un segmento dominado por Intel y AMD.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, describió a Vera como una tecnología revolucionaria. Al ofrecer una CPU que puede integrarse en diversos centros de datos, Nvidia busca desplazar no solo a los procesadores tradicionales, sino también a las soluciones internas de los proveedores de nube, como el chip Graviton de Amazon. Este movimiento permite a Nvidia capturar una mayor parte del Capex de las empresas tecnológicas.



Sostenibilidad

La estrategia de inversión de Nvidia (que incluye participaciones en OpenAI, Anthropic y xAI) ha levantado desconfianza sobre los llamados acuerdos circulares. La crítica apunta que Nvidia invierte en sus propios clientes para inflar la demanda de sus chips. Huang ha respondido calificando estas dudas de "ridículas", señalando que sus fondos representan apenas el 2% de lo que CoreWeave planea gastar en infraestructura.

El flujo de caja de Nvidia le permite financiar estos ecosistemas para eliminar los cuellos de botella de la industria. La compañía ya proyecta ingresos por $500.000 millones provenientes de centros de datos para finales de 2026, y la gerencia ha reiterado que la demanda sigue siendo enorme y sin signos de desaceleración.



Análisis técnico



La entrada de Nvidia en el mercado de CPUs independientes mediante Vera ha cambiado las expectativas de participación de mercado, planteando un desafío directo a Intel y AMD que podría derivar en ajustes para sus valoraciones actuales. Este movimiento se ve reforzado por la estabilidad financiera de CoreWeave, la cual, al estar respaldada por Nvidia, reduce el riesgo de crédito para el sector de centros de datos especializados.

La acción muestra un proceso de lateralización desde el 29 de septiembre de 2025, dentro de un canal de negociación donde el precio oscila sin dirección definida. Tras penetrar el canal el 28 de octubre y regresar el 6 de noviembre, se registraron cerca de cuatro rupturas falsas, reflejando la espera de un estímulo que rompa este equilibrio.



Esta fase de consolidación se evidencia en la convergencia de los promedios móviles, con una EMA de 50 periodos en tendencia alcista moderada y apenas un 0,75% de separación respecto a la EMA de 200 periodos. Esto sumado a un RSI que se sitúa en los 56,7 puntos, refleja un impulso equilibrado y desprovisto de tensiones extremas o sobrecompra, permitiendo una negociación fluida dentro del rango actual.

