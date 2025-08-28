Nvidia en conversaciones con EE. UU. para vender Blackwell en China 🗽Las acciones reaccionan

Según un reporte de Fox News, Nvidia mantiene conversaciones con el gobierno estadounidense para vender el chip de IA Blackwell a China. La fuente de la información es el propio CEO de Nvidia, Jensen Huang. Las acciones registraron un alza en la preapertura por encima de los 181 USD, revirtiendo la caída de ayer, que estuvo presionada por unas ventas en centros de datos ligeramente inferiores a lo esperado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 __________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "