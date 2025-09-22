Nvidia sube 3.5% tras inversión de 100 mil millones en OpenAI 🚀

Nvidia planea invertir hasta 100 mil millones de dólares en la startup de inteligencia artificial OpenAI bajo una nueva alianza estratégica. El acuerdo incluye el despliegue de al menos 10 gigavatios de chips de Nvidia para la infraestructura de IA de OpenAI, con una primera fase prevista para la segunda mitad de 2026. Los detalles se concretarán en las próximas semanas.

El acuerdo contempla la construcción de centros de datos de 10 gigavatios, equivalentes a millones de GPU de última generación. Su despliegue comenzará en 2026, con una primera fase sobre la plataforma Vera Rubin de Nvidia, respaldada por 10 mil millones de inversión inicial para el primer gigavatio.

Además de proveer el hardware, Nvidia adquirirá participaciones accionarias en OpenAI, reforzando el carácter estratégico de la operación. La carta de intención ya está firmada y ambas compañías esperan cerrar los detalles definitivos en las próximas semanas.

Sam Altman, CEO de OpenAI, destacó: “La infraestructura de cómputo será la base de la economía del futuro. Lo que estamos construyendo con Nvidia nos permitirá alcanzar nuevos avances en IA y llevarlos a escala global.”

Por su parte, Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, afirmó: “Con esta alianza damos el siguiente gran salto: desplegar 10 gigavatios de potencia para impulsar la nueva era de la inteligencia.”

Implicaciones para el ecosistema de inteligencia artificial

La inversión responde a la creciente escasez de capacidad de cómputo. OpenAI, con ChatGPT utilizado por más de 700 millones de personas semanalmente, ha enfrentado cuellos de botella al lanzar nuevas versiones de sus modelos.

Con este acuerdo, se busca crear “fábricas de inteligencia” capaces de entrenar y desplegar sistemas hacia la llamada superinteligencia. Los próximos modelos de OpenAI estarán optimizados sobre la infraestructura de Nvidia, mientras que el fabricante de chips alineará su desarrollo de hardware y software a las necesidades de esta nueva red global.

Impacto en los mercados financieros

El anuncio llega en medio de un ciclo alcista: el S&P 500 acumula 27 récords en 2025, con un alza del 34% desde abril, liderado por tecnológicas de mega capitalización. Nvidia ya sube un 36% en lo que va del año, y el acuerdo refuerza su narrativa como ganador principal del auge de la IA.

La noticia también coincide con el primer recorte de tasas de la Fed en 2025, lo que alimenta el apetito por riesgo. Nvidia se consolida así como un catalizador de confianza para los flujos hacia renta variable, especialmente en el sector tecnológico.

El compromiso de 100 mil millones de dólares de Nvidia con OpenAI no es solo una inversión, sino la consolidación de un eje tecnológico donde hardware, software y capital confluyen para sostener la próxima etapa de crecimiento de la inteligencia artificial. Aunque el mercado celebra con euforia, surgen desafíos: la disponibilidad energética, el riesgo de concentración en un solo proveedor y la dependencia estratégica de infraestructura crítica.

Lo cierto es que, con este acuerdo, Nvidia y OpenAI se posicionan en el centro de la economía digital del futuro, marcando un punto de inflexión en la historia de la inteligencia artificial.