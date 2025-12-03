OCDE mejora previsión del crecimiento económico de Colombia a 2,8% para 2025

Aunque Banco Mundial y Cepal mantienen estimaciones moderadas, todos coinciden en que Colombia avanza en un escenario de crecimiento estable pero contenido .

El organismo advierte que persisten riesgos globales por aranceles, tensiones comerciales e incertidumbre financiera , que podrían limitar un repunte mayor.

La OCDE elevó la proyección del crecimiento económico de Colombia a 2,8% para este año, apoyada en una recuperación gradual de la inversión.

La OCDE mejora proyección del crecimiento económico de Colombia: 2,5% a 2,8% y optimismo moderado para 2026 y 2027

OCDE mejora la perspectiva para la economía colombiana

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revisó al alza su proyección para el crecimiento económico de Colombia, elevándola de 2,5% a 2,8% para este año. El organismo considera que esta tendencia se mantendría en 2026 y que en 2027 el país alcanzaría una expansión cercana al 2,7%, impulsada por una recuperación progresiva —aunque limitada— de la inversión, en la medida en que las condiciones financieras globales comiencen a relajarse. No obstante, la incertidumbre económica y geopolítica persistirá como freno para un avance más sólido.

A nivel global, la OCDE señaló que el crecimiento se mantiene en mejor forma de la anticipada, gracias al fuerte incremento de la inversión en inteligencia artificial y al desarrollo de centros de datos, especialmente en Estados Unidos. Este impulso tecnológico ha logrado contrarrestar parcialmente el impacto negativo generado por el aumento de aranceles en ese país.

La organización advierte que sin ese auge tecnológico, la economía estadounidense habría registrado una contracción del 0,1% en el primer semestre, debido a la moderación del consumo y la caída del gasto público.

Crecimiento global resiliente, pero con riesgos crecientes

En su más reciente Informe de Perspectivas Económicas, la OCDE prevé una ligera desaceleración del crecimiento mundial, que pasará de 3,2% en 2025 a 2,9% en 2026, antes de repuntar a 3,1% en 2027. Estas estimaciones se mantienen sin cambios respecto a las presentadas en septiembre.

Sin embargo, la organización advierte que el crecimiento internacional sigue expuesto a tensiones comerciales, especialmente tras los esfuerzos de Estados Unidos por reconfigurar las reglas del comercio global. El secretario general Mathias Cormann enfatizó que, aunque la economía mundial ha demostrado resiliencia, la subida de aranceles presionará los precios y afectará gradualmente el consumo y la inversión.

En Estados Unidos, la OCDE pronostica un crecimiento del 2% en 2025, cifra superior al 1,8% calculado en septiembre. Para 2026, espera una desaceleración hacia 1,7%, también por encima de la previsión anterior de 1,5%.

Panorama por regiones: China, zona euro y Japón

La organización espera que el crecimiento de China permanezca estable en 5% en 2025, antes de desacelerarse a 4,4% en 2026, tal como se había previsto en septiembre, debido al retiro gradual de estímulos y a los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos.

En la zona euro, el pronóstico para 2025 sube de 1,2% a 1,3%, impulsado por mercados laborales sólidos y un mayor gasto público en Alemania. Para 2026, la previsión se modera a 1,2%, afectada por restricciones fiscales en Francia e Italia.

Japón, por su parte, crecería 1,3% en 2025, revisado desde el 1,1%, antes de descender a 0,9% en 2026, apoyado inicialmente por beneficios empresariales y mayores inversiones.

Comercio e inflación: moderación en el horizonte

La OCDE anticipa que el comercio mundial reducirá su ritmo, pasando de 4,2% en 2025 a 2,3% en 2026, debido al efecto acumulado de los aranceles sobre el consumo y la inversión.

En cuanto a la inflación, la organización prevé que la mayoría de las economías converjan hacia sus objetivos a mediados de 2027. En Estados Unidos se espera un repunte temporal hacia 2026 por el impacto de los aranceles, mientras que en China y otros mercados emergentes la inflación aumentaría de forma moderada a medida que se reduzcan los excesos de capacidad productiva.

Sobre política monetaria, la OCDE estima que los principales bancos centrales mantendrán o reducirán los costos de financiamiento durante el próximo año. La Reserva Federal podría realizar recortes leves hacia finales de 2026, salvo que surjan nuevas sorpresas inflacionarias.

Cepal mantiene la previsión de Colombia en 2,5%

La Cepal mantuvo su estimación de crecimiento para la economía colombiana en 2,5%, igual que en su informe anterior, mientras que la proyección regional subió ligeramente de 2% a 2,2%. La institución advierte que América Latina continúa enfrentando un periodo de bajo dinamismo, condicionado por tensiones geoeconómicas, condiciones financieras restrictivas y conflictos internacionales.

Para 2025 y 2026, la Cepal espera un escenario marcado por un menor impulso de la demanda interna y por una moderación del crecimiento económico mundial.

Banco Mundial prevé crecimiento de 2,5% para Colombia en 2025

El Banco Mundial redujo su previsión de crecimiento global y señaló que la década de 2020 podría convertirse en la de menor desempeño desde la llegada del hombre a la Luna. Para Colombia, la entidad estima un crecimiento del 2,5% en 2025 y del 2,7% en 2026.

En su comparación con abril, el Banco ajustó al alza su proyección desde 2,4%, aunque sigue por debajo del 3% que había calculado a comienzos del año.