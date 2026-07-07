OIL sube un 2%

Los futuros del Brent (OIL) avanzan más de un 2% durante la jornada y vuelven a situarse por encima de los 73 dólares por barril, mientras resurgen las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz. Según diversos reportes, al menos tres embarcaciones comerciales resultaron dañadas, entre ellas un buque metanero de Qatar, un supertanque saudí de petróleo y otro buque alcanzado por un dron.

Qatar acusó a Irán de haber llevado a cabo el ataque, calificándolo como una grave violación del derecho internacional y una amenaza para la seguridad del suministro energético mundial.

acusó a de haber llevado a cabo el ataque, calificándolo como una grave violación del derecho internacional y una amenaza para la seguridad del suministro energético mundial. Al mismo tiempo, Irán anunció que no reanudará las negociaciones con Estados Unidos mientras Washington continúe realizando amenazas militares.

Nuevos ataques a buques impulsan el precio del petróleo

Los precios del petróleo suben con fuerza tras los reportes de nuevos ataques en una de las rutas marítimas energéticas más importantes del mundo. El organismo británico UK Maritime Trade Operations (UKMTO) informó que varias embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz fueron atacadas, con al menos tres buques sufriendo daños.

El incidente más grave involucró al buque metanero catarí Al-Rekayyat, que fue alcanzado por un proyectil cerca de la costa de Omán. El impacto provocó un incendio en la sala de máquinas, aumentando el riesgo de una posible explosión. El supertanque saudí Wedyan también habría resultado dañado, mientras que una tercera embarcación fue alcanzada por un dron y sufrió daños estructurales menores. Según la información disponible, no se registraron víctimas fatales ni derrames ambientales.

Irán niega su responsabilidad, pero había advertido a las embarcaciones

Aunque Irán no ha asumido oficialmente la responsabilidad de los ataques, la televisión estatal iraní informó que al menos uno de los buques había ignorado advertencias previas de las fuerzas iraníes sobre la ruta autorizada para navegar por el estrecho. Según los reportes, las tres embarcaciones transitaban por la ruta sur, cercana a la costa de Omán, un corredor cuyo uso había sido desaconsejado por Irán la semana pasada.

Qatar y los países del Golfo condenan a Irán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar calificó el ataque como "una grave y explícita violación del derecho internacional", acusando a Irán de poner en riesgo la navegación internacional y la seguridad energética mundial. Doha pidió el cese inmediato de las acciones que amenazan el tráfico marítimo y exigió que Irán sea responsabilizado por las consecuencias derivadas de estos ataques.

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) también condenó lo que describió como un ataque "brutal" contra el buque catarí, calificándolo como una peligrosa escalada que amenaza la estabilidad regional. Asimismo, instó a la comunidad internacional a adoptar una postura firme frente a nuevos ataques.

Las tensiones entre EE.UU. e Irán continúan escalando

Los precios del petróleo también encuentran respaldo en el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Washington y Teherán. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que Irán no volverá a la mesa de negociaciones mientras Estados Unidos continúe realizando amenazas militares. Las conversaciones permanecen suspendidas durante el período de duelo de una semana tras la muerte del líder supremo iraní.

Sus declaraciones llegaron un día después de que el presidente Donald Trump advirtiera que, si no se alcanza un acuerdo de paz, Estados Unidos "terminará el trabajo" con Irán.

¿Por qué es tan importante el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los puntos estratégicos más importantes para el transporte mundial de energía. En tiempos normales, aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo y gas natural atraviesa este estrecho, por lo que incluso incidentes militares aislados pueden elevar rápidamente la prima de riesgo geopolítico incorporada en los precios de la energía.

Por ahora, el mercado aún no descuenta una interrupción prolongada del suministro energético global. Sin embargo, los últimos ataques ponen de manifiesto la fragilidad de la situación de seguridad en la región. Cualquier nueva escalada o restricción al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz podría impulsar rápidamente nuevas alzas tanto en el petróleo como en el gas natural.

Gráficos del OIL (D1 y H1)

El Brent rebota con fuerza durante la jornada y alcanza su nivel más alto desde el 30 de junio, acercándose nuevamente a la zona de los 74 dólares por barril.

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5