OIL.WTI con escasa reacción a los datos de inventarios en EE. UU.

El WTI apenas se mueve pese a una fuerte caída de inventarios de crudo en EE. UU., ya descontada por el mercado y eclipsada por el foco en Venezuela y el potencial aumento de oferta a largo plazo.
- Inventarios de crudo EIA:
Actual: -3,832 millones de barriles
Esperado: -1 millón
Previo: -1,934 millones
- Inventarios de destilados EIA:
Actual: +5,594 millones
Esperado: +1,1 millones
Previo: +4,977 millones
- Inventarios de gasolina EIA:
Actual: +7,702 millones
Esperado: +2 millones
Previo: +5,845 millones
Los datos del Departamento de Energía (DOE) mostraron una caída significativa de los inventarios de crudo en Estados Unidos y, al mismo tiempo, un aumento en los inventarios de productos petroleros. Sin embargo, el mercado reaccionó de forma limitada, ya que los datos del API ya habían anticipado un fuerte descenso en las existencias de crudo. Por otro lado, los precios también están influenciados por la situación en Venezuela y por la posibilidad, a más largo plazo, de un aumento de la producción petrolera proveniente de ese país.
