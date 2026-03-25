OpenAI cierra “Sora”: ¿qué implica para los mercados?

OpenAI, uno de los principales referentes de la revolución de la inteligencia artificial, puso a disposición del público su modelo de generación de video, Sora, hace aproximadamente seis meses. El modelo fue considerado revolucionario: incluso observadores experimentados podían ser “engañados” por el contenido que generaba. Muchos lo interpretaron como el inicio de una etapa difícil, o incluso el fin, para el cine tradicional y gran parte de la industria audiovisual. Sin embargo, ayer OpenAI anunció el fin de esta popular aplicación. ¿Qué salió mal y quién podría beneficiarse de este giro?

Problemas de rentabilidad y recursos

Los detalles exactos detrás de la decisión no se han hecho públicos. No obstante, la visión predominante entre periodistas y analistas del sector es que el modelo resultó poco rentable o insuficientemente eficiente, y que la compañía necesita redirigir sus recursos ,tanto computacionales como financieros y humanos, hacia otras áreas más estratégicas. Además, las restricciones financieras parecen estar aumentando. Aunque OpenAI es una empresa privada y no publica sus estados financieros, Reuters informó que está ofreciendo a firmas de crédito privado un retorno del 17.5%, un nivel inusualmente alto que sugiere dificultades para atraer capital, especialmente considerando el elevado ritmo de consumo de efectivo de la compañía.

Impacto en el sector y posibles ganadores

El cierre de Sora podría interpretarse como una señal negativa para empresas centradas en inteligencia artificial. Sin embargo, también abre oportunidades para otros actores. Podrían beneficiarse aquellas compañías que fueron más castigadas en valoración por una revolución que aún no se ha materializado plenamente, así como aquellas capaces de identificar las limitaciones actuales de la tecnología. Si el capital y los consumidores se alejan del video generado por IA, los principales beneficiarios serían los grandes actores tradicionales del entretenimiento, como Disney, Netflix y Paramount.

Fuente: Bloomberg Finance Lp.

Reacción del mercado y sector media DIS.US, PSKY.US, NFLX.US (D1)

Las compañías del sector media han sufrido fuertes caídas debido al temor sobre el impacto de la IA y la sostenibilidad de sus modelos de negocio. Tras retrocesos de doble dígito desde sus máximos recientes, no se descarta un rebote hacia la parte alta de sus rangos de consolidación. Fuente: xStation

El caso Disney y el límite de la IA en video

Disney, como conglomerado global, optó por no quedarse fuera de la revolución tecnológica, incluso sin plena convicción. La compañía firmó un acuerdo con OpenAI para licenciar su propiedad intelectual. Sin embargo, el cierre de Sora sugiere indirectamente que esta colaboración no generó los resultados esperados. El caso de Disney demuestra que, incluso con acceso a activos clave como contenido protegido legalmente, los proyectos de video con IA pueden fracasar.Este contexto podría reforzar las valoraciones de empresas como Netflix o Paramount. La IA representaba una amenaza para los modelos “premium” del streaming, pero el fin de Sora indica que el “foso competitivo” de los grandes productores y distribuidores sigue siendo difícil de replicar únicamente con tecnología.