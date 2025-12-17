OpenAI negocia con Amazon una ronda millonaria y el uso de chips Trainium

Más que el dinero, la señal estratégica es la diversificación: OpenAI podría abrir su “stack” de cómputo y Amazon lograr un cliente ancla para su división de semiconductores.

El pacto podría valorar a OpenAI por encima de 500.000 millones de dólares , reforzando la ofensiva de AWS para ganar terreno en IA frente a Microsoft y el dominio de Nvidia .

OpenAI y Amazon estarían en conversaciones iniciales para una inversión de al menos 10.000 millones de dólares y la adopción de chips Trainium .

Qué se está negociando entre OpenAI y Amazon

OpenAI estaría explorando una operación con Amazon.com Inc. para recaudar al menos 10.000 millones de dólares y, al mismo tiempo, incorporar los chips Trainium de Amazon en su infraestructura de IA, según una fuente cercana a las conversaciones. De concretarse, el acuerdo podría implicar una valoración superior a 500.000 millones de dólares, aunque los términos aún están en fase preliminar y podrían modificarse.

Desde la perspectiva de Amazon, el movimiento sería una victoria doble: impulsa su división de semiconductores y refuerza el posicionamiento de Amazon Web Services (AWS), que lidera el mercado de potencia informática alquilada y almacenamiento de datos, pero ha enfrentado una competencia cada vez más intensa para convertirse en la plataforma preferida de los desarrolladores de IA.

Por qué Trainium importa en la carrera de chips para IA

El chip Trainium es una pieza central en la estrategia de Amazon para diferenciarse en inteligencia artificial, especialmente en entrenamiento y cargas de trabajo intensivas. En un mercado donde Nvidia sigue dominando los chips más demandados para construir plataformas de IA, empresas como Meta Platforms ya han empezado a mirar alternativas, incluyendo ofertas de Google (Alphabet) y otros actores.

Amazon apuesta a que Trainium puede ofrecer una relación costo/eficiencia más atractiva que las GPU de Nvidia, apuntando a empresas que buscan optimizar el gasto sin sacrificar rendimiento.

El contexto: reestructuración, Microsoft y una valoración récord

Las negociaciones entre OpenAI y Amazon habrían comenzado alrededor de octubre, tras la reestructuración corporativa de la compañía creadora de ChatGPT. En ese proceso, Microsoft obtuvo una participación del 27% como parte de un plan cuya negociación tomó casi un año, según reportes previos.

OpenAI, además, habría sido valorada por última vez en 500.000 millones de dólares en una venta de acciones de empleados, superando por un momento a SpaceX como la startup más grande del mundo. Ese ascenso refleja el fuerte apetito inversor por la IA, aunque analistas de Wall Street han advertido sobre el riesgo de una posible burbuja, especialmente por inversiones “circulares” donde compañías financian a potenciales clientes para sostener el consumo de sus propios servicios.

Los representantes de OpenAI y Amazon declinaron comentar.

Lo que cambia (y lo que no) si este acuerdo avanza: una visión propia

Si esto se materializa, el titular no es solo “más capital”: es una señal de que OpenAI podría querer más flexibilidad tecnológica y de proveedores, reduciendo dependencia de un único ecosistema de cómputo. Para Amazon, en cambio, sería un golpe estratégico: convertir a OpenAI en usuario de Trainium funcionaría como prueba de mercado y acelerador comercial para AWS, justo cuando compite con rivales que ya tienen relaciones profundas con grandes laboratorios de IA.

Al mismo tiempo, esto no implica que Nvidia deje de ser clave: incluso con Trainium, el mercado sigue gravitando hacia las GPU líderes. Lo relevante es el matiz: empieza a verse una IA más “multichip” y “multinube”, donde el poder lo tendrá quien pueda asegurar capacidad, precio y rendimiento de forma estable y a gran escala.

El antecedente inmediato: el megaacuerdo de cómputo en AWS

El mes pasado, OpenAI y Amazon anunciaron un acuerdo para que AWS provea a la startup 38.000 millones de dólares en capacidad de computación en la nube durante siete años. Ese anuncio se centró en cientos de miles de chips Nvidia, lo que deja clara una idea: el posible salto hacia Trainium no sería un reemplazo total, sino una expansión de opciones para sostener el crecimiento de la demanda.