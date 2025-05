OPEP+ evalúa un aumento de producción superior a 411.000 bpd para julio, prolongando la debilidad en los precios del petróleo

La OPEP+ contempla un aumento en la producción de crudo para julio que superaría los 411.000 barriles por día (bpd), una medida que mantendría la trayectoria bajista reciente en los mercados petroleros. En los últimos meses, ocho miembros clave de la OPEP+ –incluidos Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Omán, Argelia y Emiratos Árabes Unidos– han venido revirtiendo de forma gradual los recortes voluntarios a la producción. Este incremento de la oferta, mayor al anticipado, ya está ejerciendo presión bajista sobre los precios del crudo. Impacto en los precios del petróleo Incluso antes de un anuncio oficial por parte de la OPEP+, los precios del petróleo han reaccionado ante la especulación de un aumento sustancial en la producción. Se prevé que julio marque el tercer mes consecutivo de incrementos en la oferta, aproximadamente tres veces superiores a lo inicialmente proyectado. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. retrocedieron cerca de un 1,2 %, hasta los 60,20 dólares por barril, mientras que el Brent cayó un 1,6 %, hasta los 62,35 dólares por barril.

El sentimiento del mercado es de cautela, ante preocupaciones por la persistente incertidumbre sobre la demanda global –incluido el enfriamiento del crecimiento en las principales economías– lo que podría provocar nuevas caídas en los precios. Numerosos bancos de inversión globales están revisando a la baja sus proyecciones, anticipando una debilidad de precios no solo durante este año sino también para el siguiente.

Analistas del mercado petrolero sugieren que el aumento en la producción ya estaría parcialmente descontado; sin embargo, también se presta atención a indicios de una posible alza aún mayor que la inicialmente planteada. Contexto de la decisión de la OPEP+ El incremento acelerado de la producción por parte de algunos miembros de la OPEP+ se interpreta como un intento de recuperar cuota de mercado y presionar a países que anteriormente sobreproducían –como Irak y Kazajistán– para que reduzcan su oferta.

La decisión de Kazajistán de mantener su nivel actual de producción habría generado discusiones dentro del grupo sobre un posible aumento colectivo aún mayor.

La OPEP+ intenta mantener un equilibrio delicado: busca preservar la estabilidad de precios al tiempo que procura reforzar los ingresos fiscales de los países miembros en un contexto económico desafiante.

Cabe destacar que los precios actuales del crudo están muy por debajo de los niveles de equilibrio fiscal para varios productores clave. En el caso de Arabia Saudita, este nivel de equilibrio se estima en torno a los 83 dólares por barril, aproximadamente 20 dólares por encima del nivel actual. El mercado se acercó por última vez a ese umbral a comienzos de este año, alcanzándolo a mediados de 2014.

