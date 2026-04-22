Operación del día: EURUSD (22.04.2026)

- Sesgo alcista se mantiene mientras respete soporte clave en 1.1725
- Corrección reciente ofrece oportunidad de entrada en tendencia
- Estrategia favorece posiciones largas con objetivos definidos
- Sesgo alcista se mantiene mientras respete soporte clave en 1.1725
- Corrección reciente ofrece oportunidad de entrada en tendencia
- Estrategia favorece posiciones largas con objetivos definidos
Hechos:
- EURUSD se encuentra en un movimiento alcista desde mediados de marzo
- El par rebotó desde el soporte horizontal en 1.1725 USD
- El par cotiza por encima de la media móvil de 100 periodos en gráfico H4
Recomendación:
- Operación: Posición larga (compra) en EURUSD a precio de mercado
- Objetivos: 1.1833, 1.1884
- Stop Loss: 1.1680
Fuente: xStation
Opinión:
Observando el EURUSD en temporalidad H4, podemos ver que el sentimiento principal del par es alcista. Sin embargo, recientemente se ha producido una corrección bajista que llevó al precio hasta el soporte clave en 1.1725 USD. Este nivel surge tanto de reacciones previas como del límite inferior de una estructura 1:1.
De acuerdo con la metodología Overbalance, mientras el precio se mantenga por encima del soporte en 1.1725, la tendencia principal sigue siendo alcista. En este contexto, se recomienda abrir posiciones largas en EURUSD a precio de mercado con objetivos en 1.1833 y 1.1884, y establecer un stop loss en 1.1680.
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