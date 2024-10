Oportunidad de Inversión en Oro: ¿Un Nuevo Ciclo Alcista para las Mineras? El oro se ha mantenido estable alrededor de los 2.655 dólares por onza tras un aumento del 1% en la sesión anterior, mostrando un potencial alcista considerable mientras los inversores analizan las futuras decisiones de la Reserva Federal. Los informes recientes de inflación y empleo en Estados Unidos han dado señales mixtas, con una inflación subyacente superior a lo previsto, lo que aumenta las probabilidades de que la Fed reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos para noviembre, con un 87% de probabilidad. Esta expectativa ha reforzado el atractivo del oro, particularmente en el contexto de altos riesgos geopolíticos en Oriente Medio, que mantienen a este metal precioso como un refugio seguro para los inversores. Sin embargo, la clave no solo está en el precio del oro, sino también en las empresas mineras de oro, que están posicionadas para un trimestre excepcional. Las mineras han sido históricamente una forma apalancada de jugar al alza del oro, y el próximo reporte de ganancias promete confirmar esta tendencia alcista.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 ¿Un Trimestre alcista para las Mineras de Oro? Las empresas mineras están al borde de anunciar uno de los mejores trimestres en su historia reciente, impulsado por precios récord del oro y menores costos operativos. El aumento del precio promedio del oro en el tercer trimestre ha sido notable, con un incremento interanual del 28,6%, alcanzando un récord de 2.477 dólares por onza. A esto se suma una reducción en los costos promedio de mantenimiento, lo que ha generado una explosión en las ganancias unitarias de las mineras. En el segundo trimestre de 2024, las principales empresas mineras del GDX, el ETF de referencia en el sector, registraron ganancias unitarias de 1.099 dólares por onza, lo que ya fue un récord histórico. Para el tercer trimestre, estas podrían alcanzar 1.247 dólares por onza, una cifra sin precedentes que representaría un incremento del 100% interanual. Este crecimiento explosivo de ganancias convierte a las acciones de mineras de oro en una oportunidad clara para los inversores que buscan capitalizar el auge del metal. Factores Clave que Impulsan el Oro y las Mineras Precios récord del oro: La cotización del oro se ha visto impulsada por la demanda de bancos centrales, inversionistas institucionales y compras masivas desde India y China. Reducción de costos operativos: Las principales mineras, como Newmont, han reportado una disminución significativa en sus costos de mantenimiento total (AISC), lo que ha potenciado las ganancias. Demanda de refugio seguro: Las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica global siguen siendo catalizadores para la demanda de oro como activo seguro. Potencial desapalancamiento del mercado bursátil tradicional: La burbuja en torno a las acciones tecnológicas, especialmente aquellas ligadas a la inteligencia artificial, está generando preocupaciones de sobrevaluación, lo que podría redirigir flujos hacia sectores más defensivos, como el oro y las acciones mineras. Mineras de Oro: Oportunidad de Compra Ante un Potencial Retroceso Aunque el mercado de oro ha experimentado un rápido aumento, las acciones mineras no han seguido el mismo ritmo. A pesar de que el GDX ha subido un 60,7% en lo que va del año, sigue rezagado respecto a la subida del oro, lo que plantea una oportunidad de compra antes de que este sector reciba más atención de los grandes fondos de inversión. Si bien podría haber una corrección a corto plazo en los precios del oro debido a la toma de beneficios, cualquier retroceso en las acciones mineras debería verse como una oportunidad para posicionarse antes de la publicación de resultados del tercer trimestre, que promete ser un catalizador decisivo para este mercado. Un Sector listo para Despegar El sector de las mineras de oro ha sido subestimado, eclipsado por la euforia en torno a las acciones tecnológicas, pero está a punto de experimentar un cambio radical. Los fundamentos son sólidos: crecimiento explosivo de ganancias, reducción de costos y una perspectiva alcista para el oro. Este es el momento ideal para que los inversores reconsideren su exposición a las acciones auríferas, antes de que las ganancias históricas empiecen a atraer la atención masiva. A medida que el oro sigue brillando y las mineras reporten resultados récord, el sector de oro se perfila como una apuesta sólida para protegerse contra la incertidumbre y capitalizar el crecimiento del precio del metal. Kinross Gold (NYSE: KGC) es una minera canadiense enfocada en proyectos de oro de alta calidad y bajo costo, como el proyecto Great Bear en Ontario y el proyecto Lobo-Marte en Chile. A pesar de una caída del 4% en la producción de oro en el segundo trimestre, sus ingresos aumentaron un 10% interanual gracias a precios más altos del oro. Esto, junto con su fuerte generación de flujos de efectivo y proyecciones positivas, hace que Kinross Gold sea una acción interesante y relativamente barata para los inversores en el sector. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "