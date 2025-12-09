Oracle: Previa de resultados

Es fundamental que la dirección “lea el contexto” a la hora de decidir sobre el CAPEX .

El mercado espera que la compañía entregue crecimiento tangible ; de lo contrario, podría enfrentar correcciones severas .

Oracle, uno de los líderes en servicios e infraestructura en la nube, publicará sus resultados tras el cierre de la sesión del miércoles en EE. UU. Las valoraciones de la compañía han experimentado un año de cambios drásticos tanto en precio como en sentimiento de mercado.

Un aumento sólido en ingresos y beneficios, junto con un crecimiento sin precedentes en la cartera de pedidos impulsado por el acuerdo con OpenAI, elevó las valoraciones de Oracle a nuevos máximos. Sin embargo, los inversionistas rápidamente empezaron a examinar con mayor detalle los flujos de caja planificados, en particular el CAPEX.

La compañía está intentando desplegar un nivel de CAPEX similar al de las llamadas mega-caps, a pesar de no ser una de ellas. Además, lo hace en un entorno donde Oracle ya enfrenta un ratio deuda-capital de aproximadamente 450%, lo que ha generado preocupaciones significativas. En consecuencia, la acción ha perdido cerca del 30% de su valoración en los últimos meses, junto con un aumento notable en la actividad de CDS.

¿Qué se espera de los resultados?

En publicaciones recientes, Oracle ha decepcionado a los inversionistas en cuanto a ingresos y beneficios, compensando con promesas de perspectivas, inversiones o desarrollo dinámico en áreas clave. Esta vez, sin embargo, los accionistas podrían exigir la materialización de parte de estas promesas.

Las expectativas apuntan a US$1,64 por acción, con ingresos en torno a US$16,19 mil millones. Un nuevo tropiezo en estas métricas podría no recibir la misma paciencia que en conferencias anteriores. Más importante aún, los inversores priorizarán la rentabilidad sobre los ingresos.

Un punto absolutamente crítico será la interpretación que haga la dirección del sentimiento del mercado respecto al CAPEX. La inversión ya no es un valor en sí misma, y nuevos incrementos en el contexto actual podrían provocar una mayor caída en la valoración.

ORCL.US (H1)

Fuente: xStation5

______

