Oro antes de la decisión de la Fed 🪙

Hoy conoceremos la muy esperada decisi贸n de la Fed sobre el nivel de las tasas de inter茅s en los EE. UU. Veamos c贸mo se ve la situaci贸n t茅cnica del oro antes de este evento. Mirando el gr谩fico D1, las cotizaciones del ORO se han estado moviendo en una tendencia alcista durante mucho tiempo. Sin embargo, el curso registr贸 una correcci贸n bajista din谩mica a principios de noviembre, que alcanz贸 el 谩rea de la media de los 煤ltimos 100 per铆odos. Despu茅s de la defensa de la media mencionada, se gener贸 otra ola alcista. Sin embargo, los compradores no lograron establecer un nuevo maximo, lo que puede alentar a los bajistas del mercado a ser m谩s activos. La aparici贸n en el gr谩fico de algo as铆 como un doble techo en el nivel de $ 2719, puede sugerir un deseo de hacer una correcci贸n m谩s profunda. Sin embargo, por el momento, uno debe ser particularmente cauteloso con el rally de un cambio de tendencia. Parece que solo la negaci贸n de la media EMA 100, la l铆nea verde en el gr谩fico, podr铆a ser un pretexto para ca铆das mayores. Por ahora, a pesar de la formaci贸n de un posible doble techo, la tendencia principal sigue siendo alcista y una ruptura del nivel de $2719 podr铆a generar otra onda ascendente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil GOLD D1 聽 Fuente: xStation5 En cuanto al marco temporal H1 inferior, estamos viendo un movimiento bajista local. La resistencia clave a corto plazo es el nivel de $2658, un rebote desde all铆 podr铆a sumarse a una prueba del 煤ltimo m铆nimo en $2618. De lo contrario, en caso de negaci贸n de la resistencia en $2658, el movimiento alcista puede ganar impulso. Entonces, el escenario base se convertir谩 en un movimiento hacia el 煤ltimo m谩ximo en $2719. GOLD H1 聽 Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "