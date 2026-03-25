Oro: aparecen señales de reconstrucción tras una caída dominada por liquidez y presión macro

- El oro comienza a estabilizarse tras una fase de venta forzada, apoyado por un alivio en el petróleo y en las expectativas de tasas; mientras se mantenga sobre 4.520 y supere 4.600, el rebote puede ganar tracción.
- El oro comienza a estabilizarse tras una fase de venta forzada, apoyado por un alivio en el petróleo y en las expectativas de tasas; mientras se mantenga sobre 4.520 y supere 4.600, el rebote puede ganar tracción.
El oro comienza a mostrar algo que no había logrado construir con claridad desde el inicio de la corrección del 18 de marzo: una señal incipiente de reorganización del precio, que no implica todavía una recuperación consolidada, pero sí sugiere que el mercado está dejando atrás la fase más desordenada de la caída. Durante varios días, el metal se movió bajo una dinámica prácticamente mecánica de ventas, impulsada por el reajuste de expectativas macro, el fortalecimiento del dólar y la necesidad de liquidez en un entorno donde distintos activos estaban siendo presionados de forma simultánea.
En ese contexto, el comportamiento del oro resultó especialmente llamativo, ya que, pese a un escenario geopolítico que en teoría debería haber favorecido su rol defensivo, el metal terminó funcionando más como una fuente de liquidez que como un refugio tradicional. Este tipo de episodios no es nuevo en mercado: cuando el estrés financiero se intensifica, los inversores tienden a vender aquello que pueden liquidar con mayor facilidad, especialmente si acumula ganancias previas, lo que convierte al oro en un candidato natural para generar caja, reducir exposición o cubrir pérdidas en otras áreas de la cartera.
La paradoja del refugio
Lo que hemos visto en esta fase es una expresión bastante clara de esa lógica. El oro no cayó por una pérdida estructural de confianza en su papel como activo refugio, sino por la combinación de varios factores que coincidieron en el tiempo: un repunte del petróleo que reactivó el temor a inflación persistente, un ajuste en las expectativas de tasas que redujo el margen para recortes y un entorno de mercado donde la liquidez volvió a ser prioritaria.
Cuando ese proceso se acelera, la caída tiende a volverse más violenta, porque deja de responder únicamente a fundamentos y empieza a incorporar elementos técnicos y de posicionamiento, lo que amplifica los movimientos. El resultado es una dinámica en la que el precio no solo retrocede, sino que lo hace de forma cada vez más intensa, generando la sensación de debilidad estructural cuando, en realidad, parte del movimiento responde a factores transitorios de flujo.
Señales de agotamiento
Sin embargo, los mercados suelen dejar pistas cuando ese tipo de presión alcanza niveles extremos. En el caso del oro, la fase final de la caída mostró características bastante cercanas a un proceso de capitulación, donde la intensidad del movimiento superó lo que cabría esperar en una tendencia bajista más ordenada. Este tipo de extensiones suele indicar que el mercado ha eliminado posiciones débiles, ha forzado cierres y ha absorbido una parte relevante del miedo acumulado. Ese proceso, aunque incómodo, cumple una función importante, ya que limpia el terreno para una posible estabilización posterior. No implica que el contexto haya mejorado de forma estructural, pero sí que el mercado ha avanzado en el ajuste necesario tras un cambio de narrativa. En ese sentido, la aparición de un rebote en estas condiciones no resulta sorprendente, sino coherente con la dinámica previa.
A este ajuste técnico se suma un factor macro que ha contribuido a moderar la presión sobre el oro: la reciente corrección en el precio del petróleo. La caída del crudo ha permitido aliviar parcialmente el temor a un repunte inflacionario inmediato, lo que a su vez ha reducido la presión sobre las expectativas de tasas, al menos en el margen. Para el oro, este cambio es relevante, ya que uno de los principales factores que había pesado sobre su cotización era precisamente la idea de que los bancos centrales podrían verse obligados a mantener una postura restrictiva durante más tiempo. Si esa expectativa se modera, aunque sea de forma parcial, el entorno deja de ser tan adverso para un activo que no ofrece rendimiento directo, lo que facilita la aparición de un rebote más consistente.
Un rebote con fundamentos tácticos, pero aún sin validación estructural
La recuperación observada en las últimas horas no responde únicamente a un ajuste técnico, sino a una combinación bastante coherente de factores: menor tensión en el frente energético, una leve relajación en las expectativas de tasas y la percepción de que el mercado había llevado la corrección demasiado lejos en un periodo muy corto de tiempo. En este nuevo contexto, el oro comienza a comportarse menos como un activo sometido a ventas forzadas y más como uno que intenta reconstruir una base. Aun así, conviene mantener una lectura prudente, ya que la diferencia entre un rebote técnico y una recuperación sostenible sigue siendo significativa. El mercado ha mejorado en el corto plazo, pero todavía necesita validar esa mejora a través del precio, lo que implica consolidar niveles y demostrar que la demanda puede sostener cotas más elevadas sin depender exclusivamente de factores puntuales.
Fuente: xStation
En este contexto, la zona de 4.520 emerge como una referencia relevante para evaluar la consistencia del movimiento actual, ya que actúa como primer nivel donde el mercado puede demostrar si el rebote tiene continuidad o si pierde fuerza tras la reacción inicial. Mientras el precio se mantenga por encima de esa cota, la lectura táctica seguirá siendo constructiva, al menos en el corto plazo. Por encima de ahí, el nivel de 4.600 adquiere una importancia adicional, ya que no solo representa una resistencia técnica, sino también una frontera psicológica que separa un rebote moderado de una recuperación con mayor convicción. Una ruptura sostenida de esa zona sugeriría que el mercado no solo ha dejado de vender, sino que está dispuesto a aceptar niveles más altos con mayor confianza, lo que abriría la puerta a un movimiento más amplio.
Del activo herido al activo en reconstrucción
Más allá de los niveles, el movimiento actual también tiene implicaciones desde el punto de vista de narrativa. La caída del oro en un entorno de conflicto generó dudas sobre su capacidad para actuar como refugio, aunque ese cuestionamiento probablemente responde más a una interpretación apresurada que a un cambio real en su comportamiento estructural.
Históricamente, en episodios de estrés agudo, el oro puede verse presionado en una primera fase, precisamente por la necesidad de liquidez, para luego estabilizarse y recuperar su papel a medida que el mercado absorbe el shock inicial. Lo que estamos viendo ahora encaja bastante bien con ese patrón, donde el activo pasa de ser una fuente de liquidez a volver a ser considerado dentro de una estrategia defensiva más amplia.
Mejora evidente
En conjunto, el oro muestra una mejora clara respecto a la dinámica de los últimos días, con un cambio de tono que sugiere que la fase más agresiva de ventas podría haber quedado atrás. El rebote es coherente tanto desde el punto de vista técnico como desde el macro, pero todavía no cuenta con la validación necesaria para considerarse el inicio de una recuperación estructural.
Mientras el precio se mantenga por encima de 4.520, el escenario de estabilización seguirá ganando peso, y una eventual superación de 4.600 reforzaría la idea de continuidad en el corto plazo. Hasta entonces, el mercado seguirá en proceso de reconstrucción, en una fase donde el avance existe, pero aún convive con la necesidad de confirmación.
El oro, en este punto, deja de comportarse como un activo bajo presión constante y empieza a mostrar señales de reorganización. No se trata de un cambio definitivo, pero sí de un paso relevante: ha pasado de caer por inercia a intentar construir una base. Y en mercado, ese cambio de dinámica suele ser el primer indicio de que algo está empezando a girar.
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Alejandro de Luis
Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.
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