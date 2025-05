Oro bajo presión: entre Powell, el dólar y el nuevo eje comercial Trump–UK

El mercado del oro vive un momento de transición tensa. Tras la reunión de la Fed del 7 de mayo, donde Powell dejó los tipos sin cambios en 4,25 %-4,50 %, el metal precioso corrigió con fuerza: el spot cayó un 1,8 % hasta 3.368 $/oz. ¿La razón? Un mensaje inesperado de Powell: si los aranceles de Trump se consolidan, podrían retrasar un año completo los recortes de tipos. Ese matiz encendió alarmas en los mercados, que aún descontaban con un 60 % de probabilidad un primer recorte para julio. Hoy, esa cifra cayó por debajo del 45 %. Dólar fuerte y tasas altas: el binomio que presiona al oro El dólar respondió con fuerza. El índice DXY subió un 0,6 %, consolidándose sobre 99,40 y ahora por encima de 100. Y eso duele al oro: la correlación negativa entre ambos activos se mantiene en –0,73 a 30 días. Si el billete verde se fortalece y las tasas se quedan altas más tiempo, el coste de oportunidad de mantener oro (que no paga intereses) crece. Resultado: presión bajista estructural. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Clave técnica: soporte en 3.300–3.320 $/oz El análisis técnico se concentra ahora en el soporte en 3.300–3.320 $/oz, la base de la tendencia ascendente que sostiene el rally acelerado de los últimos dos meses. Si se rompe con volumen, el siguiente nivel está en torno a 3.260, donde podrían aparecer compras tácticas. En cambio, si el precio rebota y rompe 3.430, el escenario de consolidación lateral con sesgo alcista se reabre. Por ahora, el momentum es claramente bajista: aunque el RSI diario no rompió a la baja el nivel 50, la vela del miércoles fue una nube oscura bajista, una señal técnica contundente. Nuevo eje geopolítico: Trump–UK y posible giro chino En el plano macro, el anuncio del acuerdo comercial entre EE. UU. y Reino Unido añade presión adicional. El pacto reduce el riesgo sistémico, refuerza el dólar y desplaza a los inversores hacia activos cíclicos y acciones. Si China entra en la dinámica negociadora, como se espera este fin de semana en Suiza, el clima de risk-on podría prolongarse. Malas noticias para el oro en el corto plazo. Fondo resiliente: compras de bancos centrales Sin embargo, el soporte estructural se mantiene: los bancos centrales siguen comprando oro. China acumula su sexto mes consecutivo aumentando reservas, según el World Gold Council. Aunque el impulso inmediato se enfría, el trasfondo de desconfianza en el sistema financiero occidental no ha desaparecido. Estrategia de corto plazo: esperar, observar, reaccionar Para los traders, la clave está en reaccionar, no anticipar. Los niveles técnicos están bien definidos. El mercado está en modo esperar y ver, pero con sesgo bajista. Oportunidades: Cortos especulativos con stop ceñido por debajo de 3.430 .

Largos tácticos en rebotes sobre 3.300, si emergen noticias negativas inesperadas (Ucrania, Irán o sorpresa en inflación). "El oro hoy no cae porque el mundo esté tranquilo. Cae porque el mercado cree que, al menos por ahora, hay un respiro. Pero eso puede cambiar en cualquier momento. Y ahí, el oro volvería a hacer lo que sabe: reflejar el miedo." Fuente: xStation5. ____________ Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de cinco países, ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "