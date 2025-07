Peso chileno se mantiene estable en un entorno de baja volatilidad y creciente incertidumbre global

Feriado en EE. UU. limita el flujo de información macroeconómica El peso chileno abrió la jornada en torno a los 932 CLP por dólar, reflejando un escenario de baja volatilidad marcado por la ausencia de datos macroeconómicos clave. El feriado del 4 de julio en Estados Unidos y la falta de indicadores relevantes en Chile han reducido los movimientos bruscos en el mercado cambiario local. Factores exógenos reactivan la percepción de riesgo A pesar de la calma técnica, el mercado sigue atento a riesgos externos. Las recientes declaraciones del expresidente Donald Trump, quien anunció su intención de emitir cartas sobre aranceles y establecer tarifas unilaterales antes del 9 de julio, han reavivado los temores sobre una escalada en las tensiones comerciales globales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó un ambicioso paquete de estímulo fiscal, que incluye recortes de impuestos y aumentos en el gasto público, con un impacto proyectado de más de 3 billones de dólares sobre el déficit federal a largo plazo. Este movimiento ha generado nuevas dudas sobre la sostenibilidad fiscal de la economía estadounidense. Caída del cobre presiona a monedas emergentes En el frente de los commodities, el precio del cobre cayó un 1,6 % el jueves 4 de julio, cerrando en torno a 5,01 USD por libra, tras haber alcanzado niveles cercanos a 5,14 USD el día anterior. Esta corrección responde a una toma de utilidades luego del fuerte rally reciente, impulsado por expectativas de estímulo en China y restricciones de oferta. Sin embargo, el retroceso también evidencia una renovada cautela sobre la demanda industrial desde Asia y posibles efectos de una reactivación de las tensiones comerciales internacionales. Escenario técnico y perspectivas El tipo de cambio USDCLP parece estar oscilando dentro de un rango técnico entre 927 y 939, en espera de nuevos catalizadores. La dirección futura dependerá de factores como: Evolución de la política comercial de EE. UU.

Reacción del mercado a las medidas fiscales expansivas

Desempeño del precio del cobre y señales desde China

Percepción de riesgo global y apetito por activos emergentes El peso chileno se mantiene atento, en equilibrio inestable, en un contexto donde los eventos internacionales podrían rápidamente alterar el panorama actual.

