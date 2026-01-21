Oro en 2026: ¿sigue siendo un activo refugio?

En 2026 el oro sigue funcionando como activo refugio, y la evidencia está en el propio comportamiento de precio y flujos. A mediados de enero se volvió a hablar de máximos históricos, con el metal moviéndose en niveles inéditos para la serie moderna y con episodios de aceleración cuando el mercado reprecifica riesgo geopolítico y riesgo de política económica. Ese patrón importa porque el oro no necesita un shock inflacionario para subir, le basta con un aumento de la incertidumbre y una caída del apetito por riesgo para captar demanda marginal de cobertura, especialmente desde carteras con alta exposición a acciones y a dólar.

Microestructura y liquidez

El argumento de refugio en 2026 también se sostiene en la microestructura del mercado. El oro tiene un mercado global profundo y líquido, lo que permite que grandes inversionistas entren y salgan sin romper el precio como ocurriría con activos menos negociados.

Una referencia útil es la magnitud del comercio diario en el mercado de Londres, donde el volumen nocional promedio diario se ha estimado del orden de decenas de miles de millones de dólares, lo que refuerza su rol como instrumento de cobertura en eventos de cola, cuando la prioridad es liquidez inmediata más que retorno esperado.

Riesgo fiscal y balance soberano

Otra capa clave es el riesgo macro de balance soberano. Con niveles de deuda pública de Estados Unidos en torno a 38 billones de dólares, el mercado vuelve a premiar activos que no dependen del crédito de un emisor y que tienden a comportarse mejor cuando sube la prima por riesgo fiscal o institucional. En ese contexto, el oro opera como diversificador frente a shocks que golpean simultáneamente a bonos y acciones, algo que se vuelve más relevante cuando los inversores perciben que la política puede mover el “marco” de tasas reales y del dólar en ventanas cortas.

Bancos centrales

Fuente: World Gold Council, Fidelity UK.

Los datos de demanda oficial también apoyan la tesis de refugio en 2026. Los bancos centrales siguieron siendo compradores netos y, por ejemplo, en 2025 el World Gold Council reportó compras netas de 220 toneladas en el tercer trimestre y 634 toneladas acumuladas en el año hasta septiembre, con un componente importante de compras no reportadas. Esa continuidad es relevante porque agrega una fuente de demanda menos sensible al ciclo y más ligada a estrategia de reservas, lo que tiende a amortiguar caídas cuando el apetito especulativo se enfría.

Donde se ve más claramente que el oro sigue actuando como refugio es en cómo se transmite el riesgo hacia la cadena física y no solo al precio. A comienzos de 2025, el temor a aranceles y restricciones movió primas entre mercados y activó arbitrajes, con un salto del diferencial entre futuros en Nueva York y el spot en Londres que incentivó el traslado de metal hacia inventarios en Comex.

Ese traslado no es inmediato, porque Londres usa barras de 400 onzas mientras Comex acepta barras de 100 onzas o de 1 kilogramo, lo que obliga a fundir y recastear en refinerías, típicamente en Suiza, creando cuellos de botella que amplifican movimientos en momentos de estrés. En términos prácticos, cuando el mercado paga por asegurar disponibilidad y entrega, el oro se está comportando como activo de seguridad operativa además de refugio financiero, y eso suele aparecer justo cuando aumenta la incertidumbre macro y geopolítica.

Análisis técnico del oro

El oro mantiene sesgo alcista en H4, con precio por sobre las medias de 50 y 200 periodos, lo que confirma tendencia dominante. Tras el impulso que llevó a la zona de 4.810, aparece pausa y toma de ganancias, con RSI cerca de 71 que sugiere sobrecompra de corto plazo.

Mientras sostenga 4.785–4.750, el escenario base es consolidación y eventual reintento de máximos, con techo inmediato en 4.810 y extensión hacia 5.150. Si corrige con más fuerza, el soporte relevante queda en 4.605 y luego en torno a la media de 50 periodos cerca de 4.645, donde el pullback sería más sano.

Fuente: xStation5.

_______________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí