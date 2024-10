⚡Oro en nuevos máximos históricos

📈Los metales preciosos suben antes de la decisión de la Fed de la próxima semana Los metales preciosos están ganando terreno justo antes de la decisión de la Fed de la próxima semana. Las expectativas del mercado dan un 45% de probabilidad de un aumento de 50 puntos básicos en la reunión del miércoles. Anteriormente en el mercado, se informó que los fondos aumentaron su asignación en futuros de metales preciosos antes de la decisión de la próxima semana. Aunque es poco probable que una inflación subyacente del IPC ligeramente más alta justifique un recorte mayor por parte de la Fed, al mismo tiempo no se puede descartar. ORO El oro está probando la proximidad de los $2580 por onza, que son nuevos máximos históricos en el mercado del oro. El oro ha subido casi un 3% por onza desde ayer, rompiendo la consolidación entre $2480-2530 por onza. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años se han establecido por debajo del 3,7%, y los contratos del índice del dólar (USDIDX) siguen cayendo por debajo de 100,6, tras el vuelco de hoy. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

PLATA Fuente: xStation5 La plata supera los 30 dólares la onza hoy y está en su nivel más alto desde mediados de julio. La plata ha aumentado casi un 10% en valor desde principios de esta semana. La siguiente resistencia fuerte está alrededor de los 31,5 dólares la onza. Fuente: xStation5







