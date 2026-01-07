Oro en zona decisiva: el mercado mira más arriba, pero exige confirmaciones

El oro sigue siendo uno de los activos más vigilados del arranque de 2026, no por intuición, sino por datos muy concretos. Tras cerrar 2025 con una subida del 64%, su mejor año desde 1979, el metal precioso se mueve ahora en un entorno donde las previsiones institucionales siguen apuntando más arriba, aunque el corto plazo se ha vuelto claramente más volátil.

En el plano fundamental, el mensaje es nítido. Morgan Stanley proyecta el oro en 4.800 dólares la onza para el cuarto trimestre de 2026, apoyándose en tres pilares: continuación del ciclo de relajación monetaria, posible cambio en el liderazgo de la Reserva Federal y una demanda institucional que no afloja. A esto se suma la compra sostenida de bancos centrales, que algunos analistas sitúan en torno a 750 toneladas en 2026, y un contexto geopolítico que sigue alimentando flujos defensivos. El consenso del mercado, según encuestas recientes, sitúa el precio medio de final de año en torno a 4.610 dólares, con escenarios más agresivos que apuntan incluso a la zona de 5.400.

Pero el trading no se decide en los informes, sino en los niveles. En el muy corto plazo, el oro ha perforado de forma puntual, sin confirmar, la línea clavicular de una posible figura de cabeza con hombros en 4.441,75. De momento no hay validación clara de ruptura, y eso es clave. La experiencia reciente pesa: todos los impulsos alcistas del oro han funcionado especialmente bien en los últimos meses, incluso después de correcciones violentas como la posterior al máximo del 26 de diciembre.

En este contexto, no sería extraño que la volatilidad aumente. Si el precio consigue romper el máximo del hombro derecho en 4.475,67, el escenario cambia de forma inmediata y se abriría la puerta a posiciones alcistas buscando un nuevo ataque a máximos históricos. Ese movimiento encajaría bien con el sesgo macro de tipos reales más bajos y dólar bajo presión estructural.

Ahora bien, el mercado también contempla el otro lado. Si el oro no confirma la ruptura y acaba cerrando por debajo de la zona de 4.441, el riesgo pasa a ser una corrección más profunda hacia 4.386, un nivel que actuaría como zona natural de ajuste tras el último tramo de subida. La forma de aprovechar este movimientos sería mediante la búsqueda de retrocesos bajistas.

En resumen, el fondo sigue siendo claramente constructivo y las previsiones de medio plazo no se han deteriorado. Pero en el corto plazo, el oro está en un punto de definición técnica. No es momento de anticipar, sino de esperar confirmaciones. En un activo que viene de un rally histórico, la paciencia suele ser tan rentable como la convicción.

Oro Gráfico H1

Fuente: xStation5

_______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

_______

