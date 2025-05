Oro negro en revisión: ¿corrección técnica o inicio de un nuevo ciclo bajista?

La reciente caída del Brent por debajo de los 64 dólares y del WTI en dirección a los 60 dólares parece responder a algo más profundo que una simple toma de beneficios. En el centro del debate actual del mercado petrolero no está solo una corrección técnica, sino un choque de narrativas: el optimismo por el crecimiento global frente al temor creciente a un exceso de oferta, agudizado por los persistentes rumores de un nuevo aumento de producción por parte de OPEP+ en julio. El análisis técnico proporciona señales preocupantes. En el gráfico de cuatro horas del Brent, tras múltiples intentos fallidos de consolidación por encima de los 66 dólares, el precio ha perforado de forma decisiva la directriz alcista de corto plazo y ahora pone a prueba la media móvil de 100 sesiones. Esta se ubica en los 63,80 dólares, nivel que actúa como soporte clave. Una ruptura firme abriría espacio hacia los 62,50 dólares e incluso los 61,20 dólares, donde pasa la media de 200 días. El WTI, por su parte, enfrenta una figura técnica similar, con un soporte crucial en los 59,70 dólares, un MACD con cruce bajista y un RSI que pierde los 50 puntos, todos indicadores de debilidad creciente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, los factores técnicos no son suficientes para explicar lo que está en juego. ¿Qué pesa realmente sobre el crudo? El catalizador inmediato ha sido el rumor de una subida de 411.000 barriles diarios (bpd) en julio por parte de OPEP+, en el marco de una retirada gradual de sus recortes de producción. Pero lo que preocupa al mercado es el contexto más amplio: esta aceleración sugeriría un volumen adicional de hasta 2,2 millones de bpd hacia noviembre, lo que implica que OPEP+ se siente cómoda aumentando la oferta porque anticipa una recuperación robusta de la demanda. No obstante, los datos recientes ofrecen una lectura diferente. La última publicación de la EIA (Agencia de Información Energética de EE. UU.) mostró un aumento inesperado de 1,3 millones de barriles en los inventarios de crudo, impulsado por mayores importaciones y una caída en el consumo de gasolina y destilados. El mercado, en contraste, esperaba una reducción de existencias. Este desfase refuerza la presión bajista y deja entrever un posible enfriamiento de la demanda interna estadounidense, mientras que Europa y Asia tampoco presentan signos de un repunte energético claro. A esto se suma la fortaleza reciente del dólar, respaldada por las expectativas de tipos de interés estables en EE. UU. tras los comentarios moderados de la Reserva Federal. Un dólar más fuerte encarece el crudo para compradores en otras divisas y disminuye su atractivo como cobertura especulativa. ¿Qué hacer ahora? El petróleo es un activo de fuerte direccionalidad, pero muy expuesto a factores geopolíticos y macroeconómicos. Actualmente, estos factores aconsejan prudencia. La ruptura técnica, en combinación con los fundamentos actuales, abre la puerta a estrategias bajistas de corto plazo. Para traders direccionales: En Brent , cualquier pullback puede ser visto como oportunidad de entrada en corto, con stops ajustados sobre los 66,10 dólares y objetivos en 62,50 o incluso 61,20 dólares .

En WTI, la zona clave está entre 60,90–61,30 dólares. Una pérdida de los 59,70 dólares abriría espacio técnico hacia los 58,20 dólares, soporte relevante. Para estrategias más conservadoras, como los spread trades: Se puede considerar un spread entre Brent y gasolina RBOB, si la demanda de combustibles continúa mostrando debilidad. ¿Y si OPEP+ no cumple? El mayor riesgo para las posiciones bajistas sería que OPEP+ no oficialice el aumento de julio. En ese caso, el mercado podría reaccionar de manera violenta, con un repunte de cobertura de cortos que podría devolver al Brent rápidamente a la zona de los 67,50 dólares. Por ello, toda operación bajista debe estar acompañada de stops bien definidos y un control estricto del tamaño de la posición. La verdadera clave en el mercado petrolero hoy no está en la demanda ni en la geopolítica, sino en la credibilidad de OPEP+ como gestor del equilibrio del mercado. Si el mercado interpreta que la organización ha calibrado mal su estrategia de producción, la respuesta será implacable. Por ahora, el petróleo ha roto su soporte técnico con volumen y convicción, pero como bien recuerda la sabiduría del mercado: la tendencia es tu amiga… hasta que deja de serlo. ________________ Alejandro de Luis Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

