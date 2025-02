¿Oro o Acciones?

¿Qué nos dice la relación entre el S&P 500 y el oro? Ha sido un buen año para la mayoría de los inversores, ya sea en renta variable, renta fija o materias primas. Sin embargo, cada vez que el oro brilla demasiado, muchos empiezan a inquietarse. ¿Por qué? Porque la narrativa dominante nos dice que el oro es el refugio por excelencia en tiempos de incertidumbre. Así que cuando el metal dorado sube con fuerza, la pregunta inevitable es: ¿hay algo que no estamos viendo? En los últimos días, el S&P 500 ha estado cerca de un mínimo relativo a su relación con el oro en 52 semanas. Esto significa que, en términos comparativos, el oro ha estado superando a las acciones. Pero, antes de asumir que esto es una señal inequívoca de debilidad para la bolsa o de un inminente desastre económico, conviene revisar los precedentes históricos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El patrón histórico: ¿punto de inflexión o señal de peligro? Si nos basamos en lo ocurrido en otras ocasiones en las que este ratio ha estado en niveles similares, encontramos un patrón interesante: las acciones han tendido a recuperarse más que el oro en los meses siguientes. En otras palabras, un ratio S&P 500/oro bajo no ha sido, históricamente, el principio del fin para las acciones, sino más bien un punto de inflexión. Factores que explican esta dinámica Reversiones a la media: Cuando los inversores se asustan y rotan masivamente hacia el oro, las acciones tienden a quedar infravaloradas en relación con su potencial real. Cuando el miedo se disipa, el flujo de capital vuelve hacia la renta variable.le. Dinámicas de liquidez: En periodos de expansión monetaria, el oro y las acciones pueden subir juntos, pero cuando el mercado ajusta expectativas sobre tipos de interés, los movimientos pueden ser exagerados a corto plazo antes de corregirse. Narrativas de crisis que no se materializan: Muchas veces, un repunte del oro viene acompañado de titulares alarmistas que finalmente no se traducen en un deterioro real de la economía. Conclusión El hecho de que el ratio S&P 500/oro esté en mínimos de 52 semanas puede parecer preocupante a primera vista, pero los datos sugieren que no es necesariamente una señal bajista para las acciones. De hecho, en el pasado ha sido más bien una oportunidad para los que saben ver más allá del ruido del mercado y vean una probable fuerza relativa frente al oro.

Fuente: xStation5. _______ Alejandro de Luis Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

