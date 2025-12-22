Oro récord: Sube 1.8% por la Fed y conflicto

El oro y la plata inician la semana —acortada por feriados— con fuertes alzas alcistas (ORO: +1,8% hasta alrededor de USD 4.420 por onza; PLATA: +2,5% hasta cerca de USD 68,20), llevando a los principales metales preciosos a nuevos máximos históricos. La demanda por activos refugio está impulsada principalmente por el posicionamiento del mercado en torno a la política monetaria de EE. UU. para 2026, así como por el aumento de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.

El contrato de oro superó una resistencia clave ubicada en el máximo de octubre, cerca de USD 4.375 por onza, siguiendo la trayectoria del canal alcista vigente. Mantenerse por encima de este nivel será crucial para sostener el movimiento; de lo contrario, podría producirse una corrección, especialmente si la incertidumbre geopolítica —que elevó los volúmenes de negociación en semanas recientes— comienza a disiparse. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) volvió a ingresar en zona de sobrecompra, aunque este año el oro ha mostrado poca dificultad para operar por encima de ese umbral. Fuente: xStation5



Expectativas más dovish de la Fed impulsan el rally



La última ruptura en metales preciosos se explica principalmente por expectativas cada vez más dovish (flexibles) respecto a la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) en 2026. El mercado llegó a la más reciente reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) con cautela, dado que la decisión se tomó sin datos clave de inflación o mercado laboral; sin embargo, el tono sereno de Jerome Powell y la ausencia de un llamado “recorte hawkish” inyectaron optimismo. Las expectativas de un recorte en enero se han moderado en el último mes (actualmente alrededor de 20% de probabilidad, según CME FedWatch, herramienta que infiere expectativas de tasas a partir de futuros), pero el mercado vuelve a descontar más de dos recortes antes de fines de 2026, reforzado por el último dato de inflación (IPC), que se ubicó muy por debajo de lo esperado. El debate sobre el nombramiento del próximo presidente de la Fed pierde relevancia, ya que incluso un candidato propuesto por Donald Trump enfrentaría la dificultad de convencer al resto del FOMC de adoptar una postura más flexible. No obstante, dado que las tasas de interés más bajas ya reducen el costo de oportunidad de mantener oro en comparación con otros activos que generan intereses—especialmente los bonos del gobierno—las expectativas hacia la Fed continúan traduciéndose en una demanda creciente, ya elevada.

El mercado actualmente apuesta por ningún recorte en enero, aunque los swaps descuentan más de dos recortes antes de septiembre. Fuente: CME FedWatch

Metales más allá del oro: año récord y rezagados que alcanzan



Los metales preciosos vienen de un año récord: el oro acumula avances de hasta 70%. Metales que habían quedado fuera del foco buscan ponerse al día. Platino y plata también suben, no solo como reserva de valor, sino por su uso industrial en sectores de rápido crecimiento.

A ello se suman nuevos factores geopolíticos que reducen el apetito por riesgo y canalizan flujos hacia activos refugio. Durante el fin de semana, EE. UU. incautó otro petrolero frente a las costas de Venezuela, lo que reaviva el temor a nuevos focos de conflicto a nivel global.

La demanda estructural podría seguir respaldada por los bancos centrales, que además de recortar tasas incrementan sus reservas de oro, especialmente en economías emergentes. Los inversionistas minoristas acompañan esta tendencia, buscando exposición rápida vía oro físico y ETF (fondos cotizados en bolsa).



__________



👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí