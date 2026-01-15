Oro retrocede por menor riesgo geopolítico y por dato de empleo positivo

Las solicitudes de desempleo cayeron a 198.000 , por debajo de todas las estimaciones, señalando un mercado laboral sólido.

Trump decidió no imponer aranceles a minerales críticos por ahora, reduciendo parte de la prima de riesgo.

El oro cae un 0,88% en la bolsa de futuros de metales COMEX, en un movimiento de toma de ganancias tras máximos históricos.

Oro retrocede pero encuentra soporte

El oro cae un 0,88% durante la sesión del jueves, en un movimiento de corrección tras alcanzar máximos históricos esta semana. El retroceso se enmarca en una toma de ganancias generalizada en metales preciosos, donde la plata lideró las caídas con un desplome de hasta 7,3%.

El catalizador inmediato fue el anuncio de Trump de que, por ahora, ha optado por no imponer aranceles a tierras raras, litio y otros minerales críticos. En su lugar, ordenó a su administración buscar suministros de socios comerciales internacionales mediante acuerdos bilaterales con precios mínimos variables.

El temor a la imposición de aranceles había mantenido algunos suministros en almacenes estadounidenses, contribuyendo a la presión alcista en los precios. La decisión de postergar los gravámenes redujo parcialmente esa prima de riesgo, provocando la corrección.

Un factor que presionó al oro fue la fortaleza del dólar tras datos de empleo mejores de lo esperado. Las solicitudes iniciales de desempleo disminuyeron en 9.000 hasta 198.000 durante la semana que finalizó el 10 de enero, según el Departamento de Trabajo. La cifra estuvo por debajo de todas las estimaciones y sugiere que los despidos no están aumentando significativamente a principios de año.

Las tensiones geopolíticas sostienen al oro

Pese al retroceso, el oro encontró soporte en varios frentes geopolíticos que mantienen activa la demanda de activos refugio.

Las preocupaciones sobre el enfoque de Trump en Groenlandia proporcionaron apoyo subyacente al mercado. Además, los inversionistas evalúan la situación en Irán, donde Trump adoptó una postura de esperar y ver después de amenazas previas. El presidente indicó que le habían informado que los asesinatos durante la represión de protestas estaban disminuyendo.

Esta combinación de tensiones reavivó la tendencia de "vender a Estados Unidos", que ha beneficiado a los metales preciosos en las últimas semanas.

El oro, considerado refugio seguro, suele tener buen rendimiento en épocas de incertidumbre geopolítica y económica, así como en entornos de bajas tasas de interés.

Contexto de máximos históricos

El oro y la plata se beneficiaron de una avalancha de compras en materias primas esta semana, que impulsó a los metales preciosos a máximos históricos junto con el estaño y el cobre. El renovado ataque de la administración Trump a la independencia de la Reserva Federal fue un factor clave del rally.

La plata superó al oro en rendimiento el año pasado, con un alza cercana al 150%. Algunos inversionistas rotaron hacia el metal blanco después de que el oro se encareciera. Sin embargo, la corrección del jueves —con la plata cayendo desde su récord de US$93,75— muestra que el oro mantiene un comportamiento más estable en momentos de volatilidad.

Esta diferencia refuerza el rol del oro como ancla de portafolio frente a la mayor volatilidad de la plata, que también está expuesta a factores de demanda industrial como los paneles solares.

Fed y próximos catalizadores

La atención del mercado se centra en la reunión de la Fed del 27 y 28 de enero. Los mercados esperan que el banco central mantenga las tasas sin cambios, pero están descontando al menos dos recortes de 25 puntos básicos para este año.

Un entorno de tasas más bajas favorece al oro, que no genera intereses y se vuelve más atractivo cuando el costo de oportunidad de mantenerlo disminuye.

El dato de solicitudes de desempleo refuerza la idea de que la Fed puede tomarse su tiempo antes de recortar tasas. Un mercado laboral que no muestra señales de deterioro significativo reduce la urgencia de estímulos monetarios.

Los catalizadores geopolíticos seguirán siendo relevantes. Cualquier escalada en las tensiones con Irán, Groenlandia o Venezuela podría reactivar la demanda de refugio. Por otro lado, si Trump finalmente decide imponer aranceles a minerales críticos, los metales preciosos podrían retomar el impulso alcista.



