Oro: soporte técnico clave y flujos estructurales en tensión

El oro entra en este tramo del mercado con una mezcla poco confusa para el inversionista: tendencia de fondo intacta, pero ritmos violentos que obligan a afinar mucho el timing. La subida de diciembre no fue casual ni puramente especulativa. A partir del día 22 el precio aceleró con fuerza, impulsado por un entorno muy concreto: repunte del riesgo geopolítico, expectativa de una Reserva Federal más paciente tras tres recortes consecutivos y, sobre todo, una demanda estructural que no viene solo del inversionista financiero.

Aquí es donde los artículos aportan contexto clave. El oro no sube únicamente porque alguien pulse el botón de compra en un futuro. Los bancos centrales están cada vez más presentes, tanto en países desarrollados como en economías emergentes. El caso de Madagascar es ilustrativo: se estima una producción anual de hasta 20 toneladas de oro, valoradas en torno a 2.800 millones de dólares a precios actuales, gran parte de las cuales sale del país por vías ilegales. Con el oro por encima de 4.300 dólares la onza, el incentivo para que los bancos centrales compren directamente y refuercen reservas se multiplica. Este fenómeno no sostiene el precio día a día, pero sí pone suelo al mercado cuando llegan las correcciones.

Desde el punto de vista puramente técnico, el problema vino por el exceso de velocidad. Entre el 24 y el 26 de diciembre el oro subió con una pendiente difícil de sostener, y el mercado lo pagó caro. El ajuste posterior no fue solo toma de beneficios. El aumento de los requisitos de margen anunciado por CME Group encareció de golpe mantener posiciones apalancadas en futuros de metales preciosos. En un entorno de liquidez reducida por las fiestas, eso provocó ventas forzadas y una de las mayores caídas semanales en términos absolutos, más de 220 dólares por onza.

Aun así, lo relevante para el trader no es la caída en sí, sino lo que vino después. Tras el desplome posterior al día 26, el oro no se deshizo. Aparecieron compras, el precio dejó de marcar mínimos decrecientes y comenzó un proceso de estabilización. Técnicamente, mientras el oro sea capaz de no perder la zona de 4.386, el sesgo de corto plazo sigue siendo constructivo. No es un nivel impenetrable”, es simplemente el área donde el mercado ha decidido volver a intercambiar riesgo tras el shock.

Aquí entra otro matiz interesante del contexto macro. A corto plazo hemos visto fortaleza del dólar, especialmente reflejada en el movimiento del euro dólar, que ha perdido soportes relevantes. En teoría, eso debería presionar al oro. El hecho de que no lo haya hecho de forma agresiva refuerza la idea de que hay flujos distintos actuando a la vez. Por un lado, el dólar recoge expectativas de pausa de la Fed y crecimiento sólido en EE. UU.; por otro, el oro sigue funcionando como cobertura ante riesgo político y como activo de reserva en un entorno de tasas reales que ya no suben.

Desde un enfoque de trading, esto obliga a ser selectivo. No es momento de perseguir cualquier precio, pero tampoco de dar por terminado el tramo alcista. El oro viene de una subida histórica, sufre una corrección dura, y ahora entra en una fase donde la confirmación manda más que la narrativa. Si el mercado consolida por encima de 4.386,96 y empieza a construir mínimos horarios más estables, el escenario favorece buscar continuaciones al alza con gestión estricta del riesgo hasta la zona de máximos. Si, por el contrario, pierde esa zona y el rebote se diluye, el mercado nos estará diciendo que necesita más tiempo y más limpieza.

En resumen, el oro sigue siendo alcista por contexto, pero exigente por estructura. Los artículos ayudan a entender por qué hay compradores de fondo, pero el gráfico marca cuándo subirse. En este mercado, el que confunde historia con timing suele llegar tarde.

