🔴 ORO y PLATA: ¿están formando un fondo los metales preciosos?

- Descubre si el oro y la plata están comenzando a formar un fondo, qué señales técnicas y fundamentales respaldan una posible recuperación y si este escenario abre una oportunidad o todavía enfrenta riesgos importantes.
- Descubre si el oro y la plata están comenzando a formar un fondo, qué señales técnicas y fundamentales respaldan una posible recuperación y si este escenario abre una oportunidad o todavía enfrenta riesgos importantes.
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