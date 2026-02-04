Oro y plata: rally, desplome y renacimiento

El oro y la plata viven tiempos de vértigo. Estos metales, símbolos ancestrales de riqueza y refugio, han protagonizado en los últimos meses una secuencia digna de un guion: subida meteórica, desplome abrupto y rebote, en principio, esperanzador. Para un inversionista principiante este comportamiento puede resultar desconcertante; para los que llevan más tiempo, es una prueba de que en los mercados la euforia y el miedo pueden alternarse en cuestión de días. Comprender qué ha pasado, qué nos enseñan los indicadores y por qué muchos aún ven potencial alcista mientras no se pierdan ciertos niveles es el objetivo de este análisis.

Los precios venían de un 2025 excepcional: el oro había subido alrededor del 90% y la plata un 140%. Las compras récord de bancos centrales, el miedo a la inflación y las tensiones geopolíticas alimentaron la demanda; además, la plata se benefició de la transición energética (paneles solares, vehículos eléctricos) y de un aluvión de dinero minorista. A finales de enero de 2026 el oro rozó los 5.600 dólares por onza y la plata 121,6 dólares. Las redes sociales se llenaron de memes sobre “apilar” metal y los volúmenes en el CME alcanzaron máximos históricos.

Este ascenso vertical no se produjo en un vacío. Por un lado, las tensiones geopolíticas se agudizaron con conflictos en varias regiones, lo que aumentó el atractivo de activos refugio. Por otro, la política monetaria de los principales bancos centrales se mantenía en terreno acomodaticio tras la pandemia, mientras que la inflación se mantenía elevada. Este entorno alimentó la narrativa de que los metales preciosos serían la mejor protección frente a un panorama incierto. La propia dinámica del mercado hizo el resto: al superar máximos históricos, las órdenes automáticas de compra y las entradas de dinero de ETF de metales generaron un círculo virtuoso que elevó los precios aún más. La plata, en particular, se vio beneficiada por la percepción de que existía un déficit de oferta de 230 millones de onzas en 2025. Este déficit, sumado a las expectativas de que la demanda industrial seguiría creciendo, sirvió de gasolina para un rally que muchos consideraban sostenible a largo plazo.

La conversación pública se llenó de predicciones optimistas. Algunos expertos calculaban que, si el ratio oro/plata volvía a su mínimo histórico de 30, la plata podría alcanzar los 170 dólares por onza. Otros anticipaban que la electrificación masiva de la economía mundial empujaría al cobre y a la plata a niveles nunca vistos. Más allá de los números, lo importante era la confianza: parecía que comprar oro y plata era una apuesta segura. La historia demostraría lo contrario.

El ratio oro/plata: mito y realidad

El ratio oro/plata es un indicador histórico que sirve para comparar el valor relativo de los dos metales. Un ratio de 65, el promedio de las últimas décadas, significa que se necesitan 65 onzas de plata para comprar una de oro. Cuando la relación cae por debajo de esa media, como ocurrió a finales de enero, muchos lo interpretan como que la plata está sobrevalorada o el oro infravalorado. En 2026, el ratio se deslizó hacia 48. El dato alimentó debates sobre si era el momento de vender plata y comprar oro. Sin embargo, es un error convertir el ratio en una brújula infalible.

Por un lado, la plata es un mercado más estrecho y volátil. Movimientos relativamente pequeños de dinero pueden generar oscilaciones fuertes en el ratio. Por otro, la plata tiene usos industriales que el oro no posee: en paneles fotovoltaicos, circuitos impresos, equipos médicos y baterías, la demanda depende del ciclo económico y de la evolución tecnológica. Además, la plata es objeto de especulación minorista a través de foros y redes sociales; su influencia puede exacerbar los extremos.

La historia del ratio muestra que sus movimientos extremos a menudo preceden a correcciones, pero no señala cuándo ocurrirán. Tras el rally de 2020-2021, cuando el ratio se aproximó a 65, la plata retrocedió mientras el oro se mantuvo estable. En 2023, con el ratio cerca de 90, ocurrió lo contrario. En esta ocasión, la caída a 48 fue producto de una subida sin precedentes de la plata. Puede interpretarse como advertencia de que la plata había corrido demasiado, pero también como reflejo de una dinámica en la que el oro había quedado rezagado. Para muchos inversionistas, lo prudente era reducir exposición a la plata y aumentar la de oro, pero no todos siguieron ese consejo.



La señal del ratio cobre/oro

El ratio cobre/oro, que compara el precio del metal industrial con el del metal refugio, es otra métrica que ayuda a interpretar la salud de la economía y el sentimiento del mercado. Un ratio elevado sugiere optimismo económico: la industria demanda más cobre y los inversionistas reducen su exposición al oro. Un ratio bajo indica lo contrario: miedo a la recesión y búsqueda de refugio. En 2025 el ratio cayó a niveles no vistos en décadas. SentimenTrader analizó este fenómeno y descubrió que, en las pocas ocasiones en que había sucedido, el oro y el cobre registraban ganancias medianas del 10% y 14% respectivamente en los doce meses siguientes. Sin embargo, las pérdidas iniciales en el primer mes podían ser de dos dígitos, y el número de casos estudiados era muy pequeño.

Lo interesante es que la caída del ratio se produjo en un momento en que el crecimiento global no parecía tambalearse. Según Reuters, el boom de la inteligencia artificial y la inversión en electrificación en Estados Unidos impulsaba la economía, y las bolsas marcaban máximos. El cobre sufría interrupciones de suministro por huelgas y problemas ambientales, mientras que la demanda aumentaba debido a la transición energética. Al mismo tiempo, el oro se revalorizaba por la fragmentación geopolítica y las fuertes compras de bancos centrales. Es decir, ambas variables (numerador y denominador) contaban historias divergentes que distorsionaban la señal tradicional del ratio. De ahí que muchos analistas concluyeran que el ratio estaba “doblado, pero no roto”: ya no era un simple indicador de “risk on/risk off”, sino un reflejo de dos megatendencias que convivían en el mismo tiempo.

El desplome

El 2 de febrero se produjo un brusco giro. La nominación de Kevin Warsh como candidato a presidir la Reserva Federal, interpretada como señal de que la institución no recortaría tasas tan rápido, y el anuncio del CME de mayores exigencias de margen desencadenaron una avalancha de ventas. El oro cayó casi un 10% en la sesión, hasta 4.400 dólares; era su mayor descenso diario desde 1983. La plata, más volátil, llegó a perder un 37% desde su techo. Las declaraciones de analistas fueron gráficas: “los metales preciosos descubrieron la gravedad”.

Detrás de la caída había varios detonantes. Por una parte, el fortalecimiento del dólar hizo que los precios de los metales resultaran menos atractivos para los compradores extranjeros. Por otra, la mera expectativa de tasas más altas redujo el atractivo de los activos sin rendimiento como el oro. Pero, sobre todo, se produjo una liquidación masiva por parte de inversionistas apalancados que no podían cumplir las nuevas exigencias de margen. Esto activó órdenes de venta en cadena y obligó a fondos a deshacer posiciones, alimentando una espiral a la baja.

Memeficación

La historia no estaría completa sin mencionar el papel de los inversionistas minoristas. Plataformas como Reddit y TikTok promovieron la compra de plata como si fuera un meme: la bautizaron “oro con esteroides” y compartían gráficos de supuestas conspiraciones de bancos que manipulaban su precio. Los datos respaldan su influencia: Vanda Research calcula que en un mes los particulares compraron ETFs de plata por 921,8 millones de dólares. APMEX y otros distribuidores, abrumados por la avalancha, fijaron mínimos de compra de 500 dólares y topes de 20.000 para ventas. En India, las casas de cambio se quedaron sin inventario de monedas y lingotes.

Esta marea estuvo acompañada de desinformación. Algunas cuentas aseguraban que China prohibiría las exportaciones de plata, cuando en realidad se trataba de un trámite burocrático. Otros difundían la teoría de que grandes bancos mantenían cortos masivos para hundir el precio, ignorando que muchos de esos contratos cubren posiciones largas de sus clientes. La credulidad y el FOMO (“fear of missing out”) alimentaron el rally. Pero cuando el mercado giró, la caída fue igual de brutal: el ETF apalancado AGQ se desplomó 60% en un día, dejando a miles de pequeños inversionistas con pérdidas considerables. El episodio demuestra que las redes sociales pueden democratizar la información, pero también multiplicar los riesgos si se convierten en coros de autoafirmación.

Volatilidad y sentimiento

Los indicadores de volatilidad y sentimiento ofrecen una mirada valiosa a la psicología del mercado. El Gold VIX, que mide la volatilidad implícita en opciones de oro, subió por encima de 38 en enero. Históricamente, cuando este umbral se supera por primera vez en tres meses, el oro suele registrar rentabilidades positivas en los seis y doce meses siguientes, aunque los resultados de corto plazo son impredecibles. Es precisamente lo que hemos visto. Este patrón sugiere que las turbulencias más fuertes, como la que hemos tenido, suelen acompañarse de suelos duraderos, pero también que comprar en medio del pánico exige convicción.

El comportamiento del dólar estadounidense es otro factor clave. SentimenTrader muestra que, tras los mínimos del ratio cobre/oro, el índice del dólar suele debilitarse aproximadamente un 10 % en los doce meses siguientes. Un dólar más débil hace que el oro y la plata resulten más asequibles para los compradores internacionales, lo que apoya los precios. No obstante, la misma firma advierte de que si la economía entra en estanflación, las relaciones históricas podrían no cumplirse. En ese entorno, la inflación es alta pero el crecimiento se debilita, limitando la capacidad de los bancos centrales para recortar tasas.

Niveles y perspectivas

Tras la caída de principios de febrero, los metales preciosos rebotaron de forma significativa: el oro repuntó más de un 3% y la plata un 5,3% el día 3. A corto plazo, podemos ver dos niveles a monitorear: 4.853 dólares para el oro y 82,19 dólares para la plata. Mientras se mantengan por encima de estos soportes, muchos consideran que el sesgo sigue siendo alcista. Perderlos podría abrir la puerta a una corrección más profunda, pero no anularía los fundamentos de largo plazo.

Los factores que determinarán el próximo capítulo son múltiples. La política monetaria será crucial: si la Reserva Federal retoma los recortes de tasas debido a una desaceleración económica, el oro podría beneficiarse. La plata, con su componente industrial, dependerá también de la salud del sector manufacturero y de la demanda de tecnologías limpias. La transición energética y las políticas verdes parecen asegurar un apoyo estructural a la demanda de plata.

La inflación y el crecimiento global serán igualmente determinantes. Un entorno de recesión con inflación persistente podría apoyar al oro como activo refugio, aunque restaría vigor a la plata industrial. Por el contrario, un crecimiento robusto con inflación moderada podría favorecer un aterrizaje suave de los precios sin que se forme una burbuja especulativa. La evolución del dólar seguirá jugando un papel importante, al igual que la conducta de los inversionistas minoristas, que podrían volver a la carga si perciben nuevas oportunidades.

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5

Conclusión

El movimiento del oro y la plata deja varias enseñanzas útiles. Primero, recuerda que ningún activo sube indefinidamente: tras un rally llega la corrección y, a veces, el desplome. Segundo, subraya la importancia de comprender los factores que mueven un mercado: la política monetaria, la inflación, las compras oficiales, la demanda industrial y el sentimiento colectivo. Tercero, alerta sobre los peligros del apalancamiento y de seguir modas sin un análisis riguroso. Los foros y los memes pueden generar sensación de comunidad, pero no sustituyen al trabajo de evaluar riesgos y beneficios.

Para los inversionistas novatos, la lección principal es que la paciencia y la disciplina son imprescindibles. Comprar porque “todos lo hacen” o porque un gráfico en internet promete rendimientos extraordinarios puede ser la mejor receta para el desastre. Para los inversionistas más experimentados, las herramientas como el ratio oro/plata, el ratio cobre/oro o la volatilidad implícita son valiosas, pero deben utilizarse como complementos de un análisis más amplio, no como brújulas solitarias. En última instancia, el oro y la plata seguirán ocupando un lugar en las carteras como refugio frente a la incertidumbre y la inflación. Mientras respeten soportes como 4.853 y 82,19, muchos verán en ellos un potencial alcista. Pero su historia reciente demuestra que incluso los refugios pueden convertirse en montañas rusas cuando la multitud decide moverse en manada. Mantener la cabeza fría y gestionar el riesgo son las únicas certezas que ofrece este viaje.

________

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

________

