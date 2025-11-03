Palantir: Crecimiento sin precedentes y valoraciones exigentes

Tras el cierre de la sesión del lunes en Wall Street, una de las empresas tecnológicas más grandes y de más rápido crecimiento, Palantir, publicará sus resultados. La compañía, con sede en Denver, ha pasado de ser una startup de nicho a convertirse en la vigésima mayor empresa en EE. UU. en tan solo unos años. Palantir opera con dos divisiones principales: sector gubernamental y sector comercial. Sus sistemas de inteligencia artificial dan soporte tanto a operaciones militares y de inteligencia de Occidente como al trabajo de analistas empresariales en grandes corporaciones estadounidenses.

Las opiniones sobre la empresa no solo están polarizadas, sino que también lo están las tendencias, los resultados y las valoraciones. El rápido y constante ritmo de crecimiento de Palantir juega a su favor. La compañía ha registrado un crecimiento de ingresos de dos dígitos durante ocho trimestres consecutivos. Si lograra mantener ese ritmo, podría duplicar sus ingresos cada 4 a 6 años.

Lo que genera dudas considerables entre muchos analistas son las valoraciones actuales de la compañía. En la fecha de publicación de los resultados, el PER de Palantir ronda las 660 veces (20 veces el promedio del sector). El PER anticipado supera las 200 veces (alrededor de 40 veces el promedio sectorial), y el P/S forward está cerca de 100 veces, lo que representa unas 10 veces más que la media de la industria.

Sin embargo, estos múltiplos han tenido poca influencia en el comportamiento del precio de la acción, y el tiempo dirá si la fe del mercado en la empresa estaba justificada.

El punto de partida para las expectativas de los inversores en los resultados del tercer trimestre de 2025 es ambicioso. El mercado espera 1.090 millones de USD en ingresos, divididos entre los segmentos gubernamental y comercial en una proporción estimada de 40:60. Este incremento implicaría un crecimiento anual del 50,5 % y superaría la meta de gestión de Palantir, que se sitúa en 1.080 millones de USD.

Además de los datos generales, los inversores prestarán especial atención a los siguientes aspectos:

Palantir AIP — La plataforma de Palantir se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento, especialmente en el segmento comercial en EE. UU. Se espera que los inversores se enfoquen en el ritmo de crecimiento de ingresos de esta unidad y su tasa de conversión desde pruebas hasta despliegues a gran escala. En trimestres anteriores, esta línea ha crecido un promedio del 20 % intertrimestral, por lo que se espera que esta tendencia continúe.

Contratos gubernamentales — Seguirán siendo clave. Los inversores observarán de cerca la información que se proporcione sobre la renovación y firma de nuevos contratos gubernamentales. Palantir inauguró recientemente una oficina en Londres para liderar su expansión en Europa. Por otro lado, un cierre prolongado del gobierno de EE. UU. podría afectar los ingresos actuales y futuros provenientes de su principal cliente: el Departamento de Defensa.

Precios y servicios — Los servicios de Palantir son costosos y muy específicos, lo que representa un desafío en términos de monetización. En el trimestre anterior, el valor de contratos totales (TCV, por sus siglas en inglés) aumentó un 222 % interanual, y los inversores buscarán que ese crecimiento se mantenga para justificar las elevadas valoraciones actuales.

Amenazas:

Cierre del gobierno — El gobierno estadounidense lleva más de un mes sin financiamiento, lo que plantea un riesgo importante no solo para las operaciones de Palantir, sino también para su elevado ritmo de crecimiento.

Concentración de ingresos — Incluso si los resultados cumplen las expectativas, la falta de diversificación en las fuentes de ingresos podría generar preocupación. Una gran proporción de ingresos concentrada en pocos clientes aumenta el riesgo para los resultados financieros.

Crecimiento insuficiente — Se espera un aumento de tres dígitos en utilidades, márgenes e ingresos. Sin embargo, este tipo de expectativas tan elevadas podrían no ser alcanzadas por una empresa con un perfil tan singular como el de Palantir. Unos resultados decepcionantes podrían provocar una corrección significativa.

Oportunidades:

Crecimiento en clientes y contratos estratégicos — Para una compañía como Palantir, el crecimiento de una base de clientes relativamente pequeña puede traducirse en beneficios desproporcionadamente altos, gracias al apalancamiento operativo. La adquisición de solo algunos clientes adicionales puede generar flujos de caja millonarios en los próximos años. Lo mismo aplica a alianzas con grandes organizaciones, que permitirían un crecimiento acumulativo mediante nuevas estrategias de distribución y canales.

El listón está extremadamente alto para los resultados de Palantir, algo que no sorprende dado que se trata de una de las empresas con las valoraciones más elevadas entre sus pares. Hasta ahora, la compañía no ha sufrido caídas graves en beneficios ni hay señales claras de una desaceleración significativa. Sin embargo, si por cualquier razón los resultados no alcanzan lo esperado, la corrección podría ser profunda, especialmente si el mercado comienza a descontar una reducción de flujos de caja a largo plazo.

PLTR.US (D1)

Fuente: xStation5