Las acciones de Amazon suben un 5 % tras acuerdo con OpenAI📈

- Las acciones de Amazon registran un alza del 5 % antes de la apertura de Wall Street, mientras que Nvidia sube hasta un 3 %
Amazon (AMZN.US) anunció la firma de un contrato multianual por 38.000 millones de dólares con OpenAI para suministrar chips de Nvidia (NVDA.US), lo que provocó una inmediata y fuerte reacción en el mercado. Las acciones de Amazon subieron un 5 % antes de la apertura de Wall Street, mientras que Nvidia llegó a subir hasta un 3 %, impulsada por el sentimiento positivo que rodea al sector de la inteligencia artificial (IA).
Según el acuerdo, Amazon proporcionará a OpenAI clústeres de chips Nvidia durante los próximos siete años, lo que permitirá una expansión significativa de la capacidad de cómputo de OpenAI. Esta última destacó que el acceso a AWS, la nube de Amazon, incluirá cientos de miles de las GPU más avanzadas de Nvidia, lo que mejorará notablemente la escalabilidad, el rendimiento y la seguridad de sus soluciones de inteligencia artificial.
Con este acuerdo, Amazon se suma a los principales socios estratégicos de OpenAI, junto a Microsoft, Oracle y Google, ofreciendo servicios en la nube basados en las GPU más potentes del mercado. Representantes de OpenAI anunciaron que toda esta capacidad informática estará implementada antes de que finalice 2026, con el fin de responder al crecimiento de la demanda de modelos generativos y sistemas de IA.
Para Nvidia, esto representa un nuevo movimiento estratégico para asegurar su posición en el mercado de componentes para aplicaciones avanzadas de IA, cuyas acciones alcanzaron nuevos máximos históricos antes del inicio de la sesión.
Fuente: Nasdaq
