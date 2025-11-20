Palo Alto – tras la publicación de resultados

La mayor empresa cotizada especializada en ciberseguridad ha publicado sus resultados. Palo Alto continúa creciendo y se espera que mantenga ese ritmo, según la dirección. La compañía cumplió y superó las expectativas en prácticamente todos los indicadores clave; aun así, la acción cayó más de un 4% en el after-hours. ¿Qué enfrió entonces el sentimiento de los inversores?

A primera vista, el informe financiero no revela motivos de preocupación o decepción:

Ingresos: 2.47 mil millones de USD frente a los 2.46 mil millones esperados. Crecimiento interanual del 16%.

BPA: 0.93 USD frente al esperado 0.89 USD. Crecimiento interanual del 19%.

Cartera de pedidos: aumento a 15.5 mil millones de USD, con 5.85 mil millones provenientes de ingresos recurrentes de las soluciones “Next Gen Security”; en este segmento, el crecimiento interanual fue del 24% y 29%, respectivamente.

El crecimiento de ingresos no se produce a costa de los beneficios, ya que el flujo de caja libre aumentó a 1.7 mil millones de USD, con un margen FCF del 19%.

Las previsiones buscan tranquilizar a los inversores respecto al rendimiento futuro:

Los ingresos para el próximo trimestre se estiman entre 2.47–2.50 mil millones de USD, y para todo el año fiscal se prevé que superen los 10.5 mil millones, con un BPA entre 3.8–3.9, ambas cifras por encima del consenso. Para 2028, se espera que el margen operativo supere el 40%.

Al mismo tiempo, la empresa anunció otra adquisición importante —esta vez se trata de Chronosphere, con el objetivo de mejorar las capacidades de supervisión y las funciones basadas en IA. La operación costará 3.35 mil millones de USD.

A la luz de esta información, ¿qué factor pudo haber provocado la caída de la acción?

Principalmente, no son las cifras sino las tendencias las que hablan aquí —en concreto, la pendiente de esas tendencias. Se trata del ritmo de crecimiento que, aunque sigue siendo impresionante, está disminuyendo en comparación con los datos históricos. El crecimiento continúa siendo extraordinario, pero con un ratio P/E superior a 140, lo impresionante ya no es suficiente.

PANW.US (D1)

Fuente: xStation5

_______

