PayPal cae un 3,5% tras sus resultados 📊Las acciones están borrando las caídas iniciales

Las acciones de PayPal (PYPL.US) cayeron un 3,5% hoy a pesar de que sus beneficios por acci贸n fueron mejores de lo esperado y de que los ingresos crecieron un 6% interanual, lo que estuvo en l铆nea con las expectativas. La compa帽铆a inform贸 de un BPA de 1,20 d贸lares, por encima de los 1,07 d贸lares previstos en Wall Street, pero el aumento de su rentabilidad (y de sus m谩rgenes) se vio contrarrestado por unas previsiones bastante dispares, lo que indica una presi贸n para la recogida de beneficios. Por ahora, las acciones recortaron las p茅rdidas iniciales del 8% al 3,5%, lo que indica que la primera reacci贸n de "p谩nico" del mercado puede ser demasiado grande, ya que el informe del tercer trimestre de PayPal en general fue s贸lido y se帽ala algunas mejoras importantes. Los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 6 % interanual hasta los 7.850 millones de d贸lares frente a los 7.880 millones de d贸lares estimados, por debajo del volumen total de pagos (TPV), que aument贸 un 9 % interanual hasta superar los 422.000 millones de d贸lares. El n煤mero de cuentas activas cay贸 un 0,9 % interanual hasta los 432 millones, pero las transacciones por cuenta aumentaron un 9 % interanual. Los pagos aumentaron un 6 % interanual hasta los 6.600 millones de d贸lares.

Se espera que los ingresos del cuarto trimestre aumenten en un porcentaje de un solo d铆gito bajo en comparaci贸n con los 8.030 millones de d贸lares del per铆odo del a帽o anterior y ligeramente por debajo del consenso de 7.810 millones de d贸lares. PayPal tambi茅n espera un BPA ajustado de entre 1,03 y 1,07 d贸lares, frente a los 1,10 d贸lares previstos en Wall Street.

El crecimiento de los ingresos del tercer trimestre alcanz贸 el 6 %, en estrecha sinton铆a con las expectativas de los inversores y la orientaci贸n anterior de un solo d铆gito medio de la empresa. Sin embargo, no es suficiente para impulsar el crecimiento, ya que las acciones de PayPal subieron en los 煤ltimos meses. En moneda constante, el crecimiento de los ingresos fue del 6 % interanual frente al 4 % estimado por JP Morgan.

Los d贸lares de margen de transacci贸n (TMD) aumentaron un 8 % interanual frente al 3 % a 4 % proyectado por Wall Street, en l铆nea con el ritmo de crecimiento del segundo trimestre. La tasa de aceptaci贸n de transacciones fue del 1,67 %, ligeramente por debajo del consenso. Los gastos de transacci贸n fueron aproximadamente 0,5 puntos b谩sicos por debajo de las expectativas. Los gastos no transaccionales aumentaron un 3 % frente al resultado plano esperado en Wall Street; los m谩rgenes mejoraron en 1,9 puntos porcentuales.

PayPal para el cuarto trimestre de 2024 espera un crecimiento de los ingresos de un solo d铆gito bajo, por debajo del 6 % din谩mico pronosticado por los analistas. Se proyecta que las EPS ajustadas disminuyan interanualmente en un d铆gito bajo a medio. Para todo el a帽o, PayPal elev贸 su perspectiva de crecimiento de TMD a un d铆gito medio, por encima del rango bajo a medio anterior. Se espera que los gastos operativos no transaccionales crezcan en un d铆gito bajo, sin cambios en la orientaci贸n anterior. Adem谩s, la previsi贸n de flujo de caja libre se mantiene estable en 6.000 millones de d贸lares. El crecimiento de las ganancias por acci贸n ajustadas se elev贸 hasta el 15%, frente al 15% anterior. 聽 Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. 聽 Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

