PayPal cae un 8% a pesar de sólidos resultados 📉

PayPal (PYPL.US) present贸 sus resultados del cuarto trimestre de 2024, superando las expectativas en beneficio por acci贸n (EPS) e ingresos, adem谩s de ofrecer proyecciones optimistas para los pr贸ximos trimestres. Sin embargo, el volumen total de pagos (TPV) creci贸 un 7% hasta $437.800 millones, ligeramente por debajo de los $438.200 millones esperados. Adem谩s, el volumen de transacciones con marca propia aument贸 6%, sin cumplir las expectativas del mercado, lo que llev贸 a toma de beneficios por parte de los inversionistas. La compa帽铆a tambi茅n anunci贸 un programa de recompra de acciones de $15.000 millones, de los cuales $6.000 millones se destinar谩n a recompras en 2025. Resultados clave: BPA ajustado: $1,19 ( estimado: $1,12)

$1,19 ( $1,12) Ingresos: $8.370 millones (estimado: $8.260 millones) (+4% interanual) Un informe s贸lido, pero sin impacto positivo en el mercado Para el primer trimestre de 2025, PayPal proyecta un BPA ajustado entre $1,15 y $1,17, superando el consenso de $1,13. Sin embargo, esto sugiere que la empresa espera que el crecimiento del negocio se estabilice en el mejor de los casos en t茅rminos trimestrales. Para todo 2025, PayPal prev茅 un BPA de entre $4,95 y $5,10, apenas por encima de los $4,90 proyectados por los analistas. Otros aspectos financieros incluyen: M谩rgenes de transacci贸n: 47% ( vs. 45,8% en Q4 2023 )

( ) Tarifas promedio: 1,91%, reduci茅ndose desde 1,96% interanual En 2024, la empresa redujo su plantilla en un 10% e invirti贸 en IA y automatizaci贸n, pero el mercado sigue preocupado por la capacidad de crecimiento de PayPal. Datos clave sobre Venmo y BNPL El TPV de Venmo aument贸 un 10% interanual , con nuevas empresas como Starbucks, Ticketmaster y DoorDash incorpor谩ndose a la plataforma.

, con nuevas empresas como incorpor谩ndose a la plataforma. Los usuarios activos de Venmo crecieron un 20% en 2024 , mientras que el uso de tarjetas de d茅bito Venmo aument贸 un 30% interanual .

, mientras que el uso de . Las transacciones "Buy Now, Pay Later" (BNPL) aumentaron un 21%, con usuarios de BNPL gastando un 30% m谩s en promedio que aquellos con m茅todos de pago tradicionales. Perspectiva t茅cnica 鈥 PayPal (D1) Las acciones de PayPal probablemente abrir谩n hoy por debajo de la media m贸vil de 50 d铆as en el gr谩fico diario. Un posible test de fortaleza de tendencia podr铆a llevar la acci贸n hasta $80, donde se encuentra la EMA200. Las acciones de PayPal han subido m谩s del 40% interanual, lo que ha generado beneficios no realizados significativos para los inversionistas. Sin embargo, la combinaci贸n de m谩rgenes m谩s bajos y creciente competencia podr铆a dificultar planes de expansi贸n agresivos. Wall Street consider贸 cautelosa la orientaci贸n de la empresa, lo que impuls贸 la venta masiva de sus acciones. En el pre-market, las acciones de PayPal cotizan a $82 por acci贸n.

Fuente: xStation5

