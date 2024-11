PCE de EEUU; Resultados de Apple y Amazon

Tras la sesión de hoy, se presentarán los informes trimestrales de Apple (APPL.US) y Amazon (AMZN.US), cerrando el grueso de los resultados de las empresas del Mag7 (donde sólo faltará Nvidia; resultados el 20 de noviembre). Durante la sesión de hoy, los inversores centrarán su atención principalmente en Estados Unidos, donde Wall Street esperará los datos sobre la inflación del PCE de septiembre (la medida preferida de la Fed para medir las presiones sobre los precios) y las solicitudes de prestaciones. Las expectativas sugieren que el crecimiento anual del PCE disminuirá ligeramente, incluso sobre una base básica, pero se espera que la lectura intermensual muestre un aumento ligeramente mayor. Al mismo tiempo, se publicarán los datos sobre el gasto y los ingresos de los hogares estadounidenses; se espera que ambas medidas muestren una dinámica mensual más sólida, con un ligero aumento en el índice de costos laborales. Se espera que las solicitudes de prestaciones aumenten solo ligeramente a 229.000 desde las 227.000 anteriores. Es probable que un informe sólido del PCE apoye el sentimiento de Wall Street, siempre que la inflación resulte estar en línea con las previsiones o por debajo de ellas. Por otro lado, los sólidos datos de consumo y una lectura más alta del PCE, especialmente en la dinámica mensual, podrían desbancar a los rendimientos y al dólar. Los datos macroeconómicos no serán de ninguna manera el único factor hoy que podría aumentar la volatilidad en el mercado de valores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Principales resultados de las empresas en EE.UU. Uber, Mastercard y Conocco Philips antes de la apertura del mercado

Intel, Apple, Amazon tras el cierre del mercado en EE.UU. Calendario económico 10 AM GMT Eurozona, inflación del IPCA en octubre: 1,9% interanual previsto frente al 1,7% anterior

12:30 PM GMT EE. UU., solicitudes de subsidio por desempleo: 229.000 previstas frente a las 227.000 anteriores

12:30 PM GMT EE. UU., inflación del PCE de septiembre: 2,1% interanual previsto frente al 2,2% anterior (0,2% intermensual previsto frente al 0,1% anterior)

Inflación del PCE básico: 2,6% interanual previsto frente al 2,7% anterior (0,3% intermensual previsto frente al 0,1% anterior)

13:45 PMI de Chicago de octubre: 47 previsiones frente al 46,7 anterior

14:30 Variación de los inventarios de gas en EE.UU. según la EIA: 83.000 millones de pies cúbicos (bcf) frente a los 80 bcf anteriores

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "